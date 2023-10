Astronautas da Apollo 17 coletaram rochas que revelam a verdadeira idade da Lua

Nota do Editor: Uma versão desta história apareceu no boletim científico Wonder Theory da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, Inscreva-se de graça aqui.





A Lua é a companheira celestial constante do nosso planeta e só fica escondida da vista uma vez por mês, quando sua órbita a leva entre a Terra e o Sol.

O maior satélite da Terra tem sido uma fonte de admiração e admiração. Inspirando a imaginação de artistas e escritores há milhares de anos. A gravidade da Lua também é a força motriz por trás das marés oceânicas e, em parte, a razão pela qual o nosso planeta tem um dia de 24 horas.

Não deixe de olhar para cima no sábado à noite, quando a Lua do Caçador brilhará no céu noturno. Skygazers sortudos na Europa, África, maior parte da Ásia e Austrália Ocidental também farão o mesmo Vendo um eclipse lunar parcialQuando a sombra da Terra parece dar uma “mordida” na Lua.

Embora a Lua seja o vizinho mais próximo da Terra, muitos mistérios permanecem, mistérios que podem ser resolvidos visitando a superfície lunar.

NASA O geólogo e astronauta Harrison Schmidt usou uma colher de amostragem ajustável para recuperar amostras lunares durante a missão Apollo 17 em 1972.

Quando os astronautas da Apollo 17, Eugene Cernan e Harrison Schmitt, recolheram rochas e poeira da superfície lunar em 1972, inadvertidamente responderam a uma das maiores questões sobre a Lua: a sua idade.

Mais de 50 anos após a coleta da amostra, cientistas descobriram cristais na poeira lunar que revelaram a presença de vida alienígena A lua é 40 milhões de anos mais velha do que se pensava.

A Lua foi formada quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra, ejetando um grande pedaço de rocha para o espaço que entrou em órbita ao redor do nosso planeta. Os cristais de zircão formaram-se quando a Lua arrefeceu há 4,46 mil milhões de anos, e novas análises localizaram-nos em amostras da Apollo 17.

“É incrível poder obter evidências de que a rocha que contém é a parte mais antiga da Lua que já descobrimos”, disse Jenica Greer, investigadora associada em ciências da Terra na Universidade de Glasgow.

Os primórdios da vida humana permanecem em grande parte um mistério para os cientistas.

Quando o espermatozoide se funde com o óvulo, processos complexos dão origem a pequenas células que se dividem e se multiplicam o suficiente para formar um corpo humano contendo mais de 30 trilhões de células.

Mas o desenvolvimento inicial dos embriões humanos, especialmente durante o primeiro mês, coloca um grande ponto de interrogação que os cientistas querem responder.

Avanços em células-tronco são usados ​​para Criando estruturas semelhantes a embriõesOu células que imitam um embrião, mas não produzem um embrião. Mas estas descobertas levantam questões éticas sobre a forma como os embriões são utilizados em nome da ciência e da saúde das mulheres.

JBA Consultoria/Agência de Meio Ambiente Pegadas de dinossauros foram descobertas em uma praia próxima a um café, estacionamento e estação rodoviária na Ilha de Wight, Inglaterra.

Engenheiros Descobrindo pegadas de dinossauros de 125 milhões de anos Ao lado de um café à beira-mar ao longo da Ilha de Wight, enquanto pesquisamos maneiras de reduzir a erosão costeira e as inundações.

As impressões de três dedos provavelmente foram feitas pelo Mantelisaurus, um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Cretáceo Inferior.

Nick Gray, Diretor Regional de Inundações e Riscos Costeiros da Agência Ambiental do Reino Unido, disse: “Os dinossauros onde a nossa equipa trabalha reúnem o antigo e o novo – os desafios modernos da luta contra as alterações climáticas num período de tempo que só podemos imaginar”.

Separadamente, as ruínas de um cemitério neolítico de 5.000 anos foram descobertas nas Ilhas Orkney, na Escócia. O local continha mais de uma dúzia de esqueletos de homens, mulheres e crianças, incluindo um casal Que parece estar abraçando.

Vários telescópios testemunharam uma enorme explosão cósmica que liberou uma onda de luz mais brilhante do que toda a nossa galáxia, a Via Láctea.

A explosão, chamada de quilonova, ocorreu quando duas estrelas de nêutrons colidiram, liberando a estrela de nêutrons Uma explosão energética de luz.

O Telescópio Espacial James Webb também Detecção de assinatura de elementos químicos raros Após a explosão, como o telúrio, que é usado para colorir o vidro, e o iodo, essencial para grande parte da vida na Terra.

NASA A paisagem antiga foi descoberta sob o gelo, dentro da geleira Denman, no leste da Antártica, mostrada aqui.

Uma paisagem antiga foi descoberta sob o manto de gelo na Antártica Oriental, graças ao radar de penetração no gelo.

A área, aproximadamente do tamanho da Bélgica, era composta por rios e provavelmente lembrava as colinas e vales do Norte de Gales antes disso. Estava coberto por camadas de permafrost há mais de 14 milhões de anos.

“A terra abaixo da camada de gelo da Antártida Oriental é menos conhecida do que a superfície de Marte”, disse Stuart Jamieson, professor do Departamento de Geografia da Universidade de Durham, no Reino Unido.

Compreender estas paisagens escondidas e bem preservadas pode ajudar os cientistas a prever a evolução da camada de gelo e como esta poderá melhorar à medida que as temperaturas aumentam durante a crise climática.

Ao mesmo tempo, foram reveladas imagens desclassificadas tiradas por satélites espiões da época da Guerra Fria dos EUA. Centenas de fortes da era romana até então desconhecidos Em todo o Iraque e na Síria, muitos edifícios podem já ter sido destruídos.

Essas novas descobertas podem surpreendê-lo:

– Telescópio espião Webb A Um jato de alta velocidade sem precedentes Corra ao redor do equador de Júpiter.

– Músicas agridoces podem ser exatamente o que o médico receitou Reduzir a percepção da dorde acordo com uma nova pesquisa.

— Rochas vulcânicas encontradas em uma das maiores ilhas do mundo contêm evidências de que a Terra pode ter tido um núcleo Vazamento de hélio antigo Por milhões de anos.

Gostou do que li? Ah, mas tem mais.