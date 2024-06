ASM Global assume operações da fábrica LX em Portugal

O clima na fábrica LX durante um show. ASM Global assumiu as operações do espaço em Lisboa, Portugal.

A ASM Global entrou em Portugal assegurando as operações de dois locais de eventos ao vivo de primeira linha na LX Factory em Lisboa.

A LX Factory, uma fábrica têxtil convertida na zona de Alcântara, apresenta uma vasta gama de conceitos de retalho independente português, alimentação, espaços de bar ao ar livre, música ao vivo, eventos culturais e instalações artísticas.

Localizado a 10 minutos do centro da cidade, o local conta com dois locais de entretenimento ao vivo, Fabrica XL e Fabrica L, com capacidade para 2.870 pessoas em pé. “Além disso”, diz um comunicado de imprensa, “ASM Global administrará os espaços associados de bar ao ar livre, terraço e galeria, oferecendo aos visitantes o melhor em comidas e bebidas enquanto apreciam as vistas imbatíveis da cidade”.

Os proprietários da joint venture da LX Factory, representados por David Arié do Grupo Arié e Jonathan Willen do Europi Property Group, comentaram: “Temos o prazer de anunciar esta parceria emocionante para espaços para eventos dentro da LX Factory. Este é um marco importante, estreitamente alinhado com o nosso investimento contínuo na plataforma LX mais ampla. Acreditamos firmemente que fornecer um local para eventos de alta qualidade irá melhorar significativamente a oferta da LX Factory aos visitantes locais e internacionais. Trabalhar com um parceiro de renome mundial como a ASM nos ajudará a concretizar essa visão.

Chris Bray, Presidente da ASM Global Europe, disse: “Estamos orgulhosos de confirmar a nossa posição como líder de mercado em toda a Europa. Só no ano passado continuámos a expandir na Suécia, líder de mercado, entrámos na Finlândia, celebrámos a expansão contínua em Itália e na Alemanha e agora, uma importante conquista de contrato que nos traz a Portugal. Este crescimento é um crédito à nossa fantástica equipa, que é muito boa no que faz, e à nossa reputação como a melhor do mundo em experiência e gestão espacial. Temos grandes projetos no Reino Unido e em toda a Europa e estas últimas notícias marcam um próximo passo emocionante nessa jornada.

