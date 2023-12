As vendas críticas de Darling Alan Wake 2 parecem fracas, mas há mais nesta história

Alan Wake 2, do Entertainment Cure, recebeu elogios generalizados de Fãs e críticos Quando for lançado em 27 de outubro, continua a história do escritor titular torturado. Uma sequência do clássico Alan Wake, apoiada por mais de uma década de entusiasmo e desenvolvida pela Remedy. Com o impulso do bem recebido Control por trás dele, você esperaria que o jogo vendesse como um gangbusters, não é? ?

IGN Os relatórios sugerem que a situação aparentemente ruim de vendas de Alan Wake 2 não retrata o quadro completo, citando as últimas Sirkana (Anteriormente NPD Group) Números de vendas da indústria. Call of Duty: Modern Warfare 3, Marvel’s Spider-Man 2 e Hogwarts Legacy completaram os três primeiros lugares em novembro. Alan Wake 2 estava visivelmente ausente da lista dos vinte primeiros.

Agora, há algumas coisas a serem observadas. O Circana Data não leva em consideração dados numéricos, a menos que o editor decida fornecê-los (a Epic Games não). A Remedy optou por um lançamento apenas digital para Alan Wake 2, o que significa que não há personagens físicos. O analista da Circana, Matt Piscatella, confirmou ao IGN que Alan Wake 2 ficou em 115º lugar no PlayStation em termos de MAUs (usuários ativos mensais) em novembro, mas isso não nos dá muito o que continuar.

Análise de amplificador Rolinhos Pierce Hardinge Oferecendo algo um pouco mais realista, estima-se que Alan Wake 2 conseguiu atingir 850.000 vendas em consoles até o final de novembro. Não esperamos que os jogadores de PC representem tantos. que Exclusivo da Epic StoreOs usuários do Steam odeiam executar lançadores concorrentes. Harding-Rolls ressalta que os juros aumentarão à medida que o preço cair.

Control, um novo IP de tratamento, foi capaz de se mover 2 milhões de unidades em seu primeiro anofoi desenvolvido notoriamente em A Um orçamento modesto de apenas US$ 30 milhões. O orçamento de Alan Wake 2 é estimado em mais de Dobre issoincluindo marketing e criação de jogos O produto cultural mais caro da Finlândia.

Nossa estimativa de vendas globais de Alan Wake 2 via console no final de novembro é de aproximadamente 850 mil. Acho que haverá uma quantidade razoável de juros com desconto e, então, um subserviço será incluído no futuro (presumo) Vale a pena notar que AW Remastered também teve um bom impulso em outubro/novembro. pic.twitter.com/GtI1DFcomQ – Piers Harding Rolls (@PiersHR) 13 de dezembro de 2023

Preferimos palavras a números e não pretendemos ser especialistas em negócios. Mas você não espera que o mais novo produto da Remedy supere as vendas do seu produto mais recente? De modo geral, as sequências vendem melhor do que seus antecessores e, dado o orçamento extra, sem falar na aclamação da crítica, imaginamos que a Epic será um sucesso. pelo menos Esperamos que Alan Wake 2 supere Control, e talvez isso aconteça. Mas então, se aprendemos alguma coisa este ano, é que os poderes constituídos tinham a mesma probabilidade de esperar mais dinheiro.