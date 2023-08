As ações da Boeing despencam. 737 entregas estão em risco após seu lançamento na Spirit AeroSystems.

As ações da Boeing caíram na quinta-feira devido a preocupações sobre um problema de qualidade com o fornecedor Spirit AeroSystems que afeta alguns modelos 737. Embora não seja uma questão direta de segurança, as entregas de aeronaves do fabricante estão em risco.

A Boeing (símbolo de ação: BA) disse em um comunicado que identificou furos de montagem não conformes no trilho de pressão traseiro em alguns 737. A fabricante de aviões disse que isso não era um problema imediato de segurança de voo e que os 737 poderiam continuar a operar. com segurança. Mas as metas de entrega parecem fracas.

A Boeing disse: “Este problema afetará as entregas de aeronaves 737 no curto prazo, já que estamos conduzindo inspeções para determinar o número de aeronaves afetadas e para concluir as modificações necessárias nessas aeronaves”. “Continuamos entregando 737 que não foram afetados”.

As ações da Boeing (símbolo de ação: BA) caíram 2% nas negociações de pré-mercado. As ações da Spirit AeroSystems (SPR) caíram 6%, embora o fornecedor – que reconheceu o problema em comunicado – tenha descrito uma perspectiva mais otimista para suas entregas à Boeing. “Com base no que sabemos agora, acreditamos que não haverá impacto material no nosso escopo de entrega para o ano em relação a esta questão”, disse a Spirit em comunicado.

O declínio é compreensível. As versões mais prováveis ​​do 737 são o 737 MAX, responsável por quase todas as entregas do 737 atualmente. A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os modelos 737 afetados. Os investidores são muito compreensivos com as questões de capitalização. A aeronave foi aterrada em todo o mundo no início de 2019, após dois acidentes fatais em cinco meses. O avião voltou ao serviço no final de 2020 e não encontrou nenhum problema desde então.

No entanto, os investidores da Boeing terão que se acostumar a ouvir mais detalhes sobre a produção. A empresa tem feito um esforço para ser mais transparente após a questão do MAX. O CEO Dave Calhoun enfatizou a transparência várias vezes desde que assumiu o cargo no início de 2020 em meio a questões de limite máximo. Desde então, a Boeing revelou mais problemas com seus jatos 787 e Max que causaram alguma volatilidade nas ações.

A orientação de gestão para entregas de 737 em 2023 é de 400 a 450 unidades. A Boeing entregou 243 aeronaves até julho, incluindo 32 em julho. O ritmo de julho coloca a empresa no caminho certo para mais de 400. Os investidores terão que ficar atentos para ver o que acontece com as entregas nos próximos meses.

Retrabalho adicional para corrigir problemas pode aumentar o custo, mas os investidores podem estar mais preocupados em alcançar a orientação de entrega do que com os lucros de 2023. Ainda deprimidos. A Boeing deverá perder cerca de US$ 2,45 por ação este ano. Espera-se que os lucros girem em torno de US$ 9 por ação até 2025. A Boeing ganhou US$ 16,01 por ação em 2018, um ano antes do lançamento do MAX e da pandemia de Cocid-19.

