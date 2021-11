Antim The Final Truth na bilheteria no segundo dia: filme Aayush Sharma de Salman Khan arrecada cerca de INR 10 crore em dois dias | Bollywood

Antim: a verdade suprema, estrelado por Ayosh Sharma e Salman Khan, e recebeu respostas positivas da crítica, bem como nas bilheterias. O filme registrou um ligeiro crescimento no sábado, com arrecadação total chegando. NS10 crores.

O filme foi lançado na sexta-feira com a abertura de sets em torno dele NS4,25-4,5 crores de Rs. No sábado, reúna-se NS5,25-5,5 crore, de acordo com as primeiras estimativas. O filme foi lançado um dia depois de estrelado por John Abraham Satyameva Jayate 2.

O relatório da Boxofficeindia.com afirmou: “Antim: The Final Truth mostrará uma tendência ascendente no sábado, uma vez que faz negócios em NSIntervalo líquido de 5,25-5,50 crores. O salto não é grande, mas era importante que o filme não caísse. Esses tipos de filmes tendem a ser estagnados ou diminuir no segundo dia, e esse foi o fator adicional para a atração de Salman Khan pelo público no dia da estreia, então a queda não foi surpreendente. “

O relatório disse ainda: “O filme já está definido no segundo dia, o que significa que o filme real agora tem uma chance, pois é tudo sobre o filme e não a atração da estrela. Agora que o filme não foi lançado no sábado, ele pode ter como objetivo obtenha bons jogos no domingo e no fim de semana. “primeiro”.

Enquanto os fãs de Salman Khan comemoravam seu último lançamento, alguns incidentes de fãs explodindo fogos de artifício nos cinemas foram relatados. Postando tal vídeo, Salman pediu aos fãs que se abstivessem de carregar fogos de artifício para os cinemas. Ele escreveu: “Peço a todos os meus fãs que não usem fogos de artifício dentro do auditório, pois podem representar um grande risco de incêndio, colocando sua vida e outras pessoas em risco. eles façam isso no ponto de entrada. Aproveite o filme por todos os meios, mas por favor, evite este meu pedido a todos os fãs. Obrigado. ”