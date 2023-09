Antevisão e Prognóstico Boavista vs Famalicão | 2023-24 Primeira Liga Portuguesa

Clique aqui para conferir as dicas de apostas esportivas de hoje dos nossos analistas especialistas!

fatos

quando Boavista x Famalicão Que horas vai começar? Boavista x Famalicão Jogo sábado, 30 de setembro de 2023 – 18h (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Boavista x Famalicão? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Boavista x Famalicão Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Boavista x Famalicão Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Inferioridade

Povista

O Boavista é uma equipa muito respeitada na primeira divisão de Portugal, com o Belenenses como uma das duas equipas vencedoras do título da Primera Liga fora de ‘Os Tres Grandes’ (‘Os Três Grandes’), mas isso foi por algum tempo. Porque eles tinham muito o que gritar. Esta temporada parece destinada a ser o ano em que lutarão mais uma vez pela qualificação europeia.

O Boavista abriu a temporada com dois gols nos acréscimos do segundo tempo contra o atual campeão Benfica, na vitória por 3-2. Desde então, somou mais três vitórias e um empate. A equipa de Praga que os derrotou por quatro golos a um no fim-de-semana passado encerrou o início de temporada invicto.

FAMALICAÇÃO

Ir contra a corrente não é muito comum no futebol português. Geralmente é um estilo de futebol defensivo e reativo, mas o Famalicão tentou fazer as coisas de forma diferente dentro e fora do campo. João Pedro Sousa é um treinador inovador e com uma equipa jovem, que teve mais uma renovação na equipa com jovens jogadores no verão.

O time da casa chega a isso depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Aroqua, em um confronto acirrado no fim de semana passado. O Famalicão sofreu apenas uma derrota nesta temporada, enquanto luta pela qualificação para a UEFA Europa Conference League.

Mensagens de grupo

Povista

O Boavista não poderá contar com o seu capitão no meio-campo, Sebastian Perez, expulso na referida derrota frente ao Sporting Braga, no passado fim-de-semana.

XI previsto (4–2–3-1): Gonçalves; Salvador Agra, Awasim, Abascal, Onyemechi; Raicino, Pérez; Lourenço, Makouta, Morais; Posenik

Indisponível: Perez (suspenso), César (lesionado)

Questionável:

FAMALICAÇÃO

O Famalicão está mais ou menos com um plantel totalmente apto e disponível, mas neste fim-de-semana não poderá contar com Richelieu, que está afastado do torneio devido a lesão.

XI previsto (4–2–3-1): Júnior; Aguirregabiria Jr., Otávio, Moura; Yusuf, Lacaux; Rodriguez, Chiquino, Aranda; Cádis

Indisponível: Ritchie (ferido)

Questionável:

Predição

No geral, o Boavista teve um excelente início de temporada. O bom início de temporada foi um tanto perdido quando foram derrotados por Praga no fim de semana passado. Derrotas contra equipas da parte de cima são inevitáveis, mas isso não deve impedi-lo de almejar os seis primeiros colocados. Formaligao espera lutar pelos seis primeiros lugares, embora com expectativas mais baixas. Estas têm sido as equipas mais ativas nesta temporada, por isso é provável que ambas as equipas marquem.

Dica: Ambas as equipes devem marcar