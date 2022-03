Analistas acreditam que sanções ocidentais podem destruir a economia russa

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, aparece em uma tela enquanto faz um discurso durante a 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas na sede europeia das Nações Unidas em Genebra, Suíça, em 1º de março de 2022. Salvatore de’Nolfi | Reuters

LONDRES – Os países ocidentais responderam A invasão russa da Ucrânia Com uma série de sanções destinadas a prejudicar a economia do país, os economistas sugerem que elas podem funcionar. As principais economias do Grupo dos Sete (G7) Penalidades punitivas sem precedentes foram impostas Contra o Banco Central da Rússia, juntamente com as amplas medidas tomadas pelo Ocidente contra a oligarquia e funcionários do país, incluindo o presidente russo Vladimir Putin. Os principais bancos russos foram banidos do sistema de pagamentos internacionais SWIFT, impedindo-os de comunicações internacionais seguras e afastando-os de grande parte do sistema financeiro global. As sanções anunciadas pelos Estados Unidos no fim de semana também visaram o Fundo Nacional de Riqueza da Federação Russa e o Ministério das Finanças da Federação Russa. Também proíbe efetivamente os investidores ocidentais de fazer negócios com o banco central e congela seus ativos no exterior, principalmente as enormes reservas cambiais que o Banco Central do Canadá usou como amortecedor contra a depreciação dos ativos domésticos. Na última repressão a Moscou, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na terça-feira que os voos russos serão banidos do espaço aéreo dos EUA, após decisões semelhantes da União Europeia e do Canadá.

Na terça-feira, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse a uma estação de rádio francesa que o objetivo da última rodada de sanções era “causar o colapso da economia russa”. O rublo russo caiu desde que a Rússia invadiu seu vizinho na semana passada e atingiu uma baixa histórica de 109,55 em relação ao dólar na manhã de quarta-feira. As ações russas também testemunharam vendas intensas. Os mercados de ações em Moscou foram fechados na quarta-feira pelo terceiro dia consecutivo, com as autoridades tentando conter o sangramento nos preços dos ativos domésticos. READ Mais de sessenta centímetros de chuva caíram na Itália em meio dia, algo que nunca havíamos visto na Europa antes Enquanto isso, o maior credor do país, Sberbank, saiu de suas operações na Europa e viu suas ações listadas em Londres despencarem mais de 95% para negociar um centavo. Ações de outros grandes players do país na Bolsa de Valores de Londres, incluindo Rosneft E a Lukoiltambém desmoronou. O banco central da Rússia mais que dobrou na segunda-feira a taxa de juros do país de 9,5% para 20% em uma tentativa de limitar as consequências, mas analistas acreditam que a medida para congelar as reservas cambiais é fundamental para dificultar sua capacidade de estabilizar a economia da Rússia. O economista sueco e ex-membro sênior do Atlantic Council Anders Aslund escreveu no Twitter na quarta-feira que as sanções ocidentais “enfraqueceram efetivamente os recursos financeiros da Rússia em um único dia”. “A situação provavelmente ficará pior do que era em 1998 porque não há um final positivo agora. Parece que todos os mercados de capitais na Rússia entraram em colapso e é improvável que voltem com nada menos do que reformas profundas”, acrescentou. Enfrentando uma ‘grave crise financeira’ “Embora o banco central pudesse anteriormente confiar em suas reservas para suavizar quaisquer flutuações temporárias no rublo, ele não pode mais fazê-lo. Em vez disso, precisará ajustar as taxas e outras medidas não relacionadas ao mercado para estabilizar o rublo”, Clemens Graf , economistas russos seniores da Goldman Sachs. “Reduzir a volatilidade do rublo sem reservas suficientes é mais difícil e o rublo já foi vendido, com repercussões na inflação e nas taxas.” O Goldman Sachs elevou sua previsão de fim de ano para a inflação russa para 17% a/a de uma previsão anterior de 5%, com riscos inclinados para o lado positivo, já que o rublo pode vender ainda mais, ou o CBR também. Eles tiveram que aumentar as taxas de juros para manter a estabilidade. O crescimento econômico também deve ser duramente atingido, e a gigante de Wall Street reduziu sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 de uma expansão de 2% para uma contração de 7% ano a ano, embora Grafe tenha reconhecido a incerteza em torno desses números. . READ Os Estados Unidos e a Rússia discutirão a Ucrânia e questões de segurança no próximo mês “As condições financeiras se apertaram a um nível semelhante ao de 2014 (anexação da Crimeia pela Rússia) e, portanto, acreditamos que a demanda doméstica se contrairá em 10%. [year-on-year] ou um pouco mais.”

“Embora as exportações, em princípio, não tenham sido restringidas significativamente pelas sanções até agora, esperamos que elas contraiam 5% em relação ao ano anterior devido à interrupção física das exportações através dos portos do Mar Negro, que são benéficas para as exportações de granéis secos, e os riscos de sanções que reduzam as exportações. outros”. Essa medida de declínio é semelhante ao declínio de 7,5% durante a crise financeira de 2008-2009 e à contração de 6,8% durante a crise financeira russa de 1998. “A escalada das sanções ocidentais, juntamente com o aperto das condições financeiras e o potencial para uma crise bancária, significa que a economia russa provavelmente sofrerá uma forte contração este ano”, disse Liam Beach, economista de mercados emergentes da Capital Economics, em comunicado. Nota terça-feira. Embora as perspectivas permaneçam altamente incertas, a previsão de base da Capital Economics prevê uma contração de 5% no PIB russo em 2022 em comparação com sua previsão anterior de crescimento de 2,5% e inflação anual de 15% neste verão. Beach observou que o pior cenário para a Rússia em termos de sanções internacionais incluiria restrições ao fluxo de petróleo e gás, que representa cerca de metade de todas as exportações de mercadorias e um terço da receita do governo. “Restringir isso também sufocaria uma importante fonte de receita em dólares para empresas de energia com dívidas em moeda estrangeira e potencialmente causaria uma crise financeira muito maior na Rússia”, acrescentou. A profundidade da recessão depende das exportações da China Stephen Bell, economista-chefe da BMO Global Asset Management, disse que a Rússia está agora enfrentando uma “séria crise financeira” com O papel da China é mais importante do que nunca a Moscou por causa de sua demanda por matérias-primas e energia. READ Blinken diz que o 'gamebook' da Rússia para a invasão da Ucrânia está avançando, mas a guerra ainda pode ser evitada “A Rússia também transferiu uma parcela significativa de suas reservas cambiais para a moeda chinesa e transferiu seus sistemas de pagamento para bancos chineses. A China pode ser a chave para a capacidade da Rússia de sustentar o conflito”, acrescentou Bell. Até agora, não há sanções às exportações russas, e as exceções da SWIFT visam bancos específicos para permitir que os pagamentos de exportação continuem a ser processados. Grafe sugeriu ao Goldman Sachs que esse pode não ser o caso por muito mais tempo.