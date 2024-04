Análise do jogo TopSpin 2K25 (PS5) | Pátio de pagamento

Já se passaram 13 anos desde que os fãs do PlayStation colocaram as mãos no taco digital da série TopSpin. Nesse período, saltamos duas gerações de consoles e a indústria assistiu a uma grande mudança em direção a um modelo de serviço ativo. No geral, o que isso significa para o retorno da série no TopSpin 2K25? Obviamente há coisas boas, pois o Hangar 13 preparou um jogo de tênis divertido, deslumbrante e viciante com o qual você vai gostar de jogar e amor Domínio.

TopSpin 2K25 é uma reintrodução confiante a esta série há muito adormecida, e estamos felizes em vê-la ao lado de séries como NBA e PGA. Se você já jogou um jogo 2K Sports antes, saberá aproximadamente no que está se metendo em termos de conteúdo online e para um jogador – mas, felizmente, o TopSpin se destaca da multidão com uma curva de aprendizado emocionante.

A verdade é que não somos muito bons no TopSpin 2K25, ou pelo menos foi o que aconteceu quando o jogámos pela primeira vez. Desfile em uma partida com nosso Xbox puro Colegas, presumimos que a realização da prévia seria suficiente para nos impulsionar à vitória. No entanto, depois de uma derrota impressionante – seis sets a zero – inscrevemo-nos na TopSpin Academy, o estilo de treino do jogo articulado por ninguém menos que a lenda do ténis John McEnroe.

Temos dificuldade em pensar em um jogo com tutoriais que pareçam tão obrigatórios quanto os do TopSpin 2K25, e não queremos dizer isso como uma crítica. Temos certeza que se você estiver familiarizado com as quadras do Top Spin 4 será mais fácil para você se adaptar. No entanto, se você for novo na série, precisará dessas lições. Nós até prestamos muita atenção, apesar da entrega sem brilho de McEnroe.

Depois de nos formarmos na TopSpin Academy, entramos nas quadras como nosso personagem MyPlayer de design brilhante. Aqui você aprenderá sobre o sistema de tempo do jogo, que classifica seus voleios como “muito cedo”, “bom”, “excelente” e “tarde demais”. Combinado com a necessidade de estratégia, posicionamento e tipos de voleio, nossos horários de trabalho são semelhantes rochoso Montagem de treinamento – Enfrentando a derrota repetidas vezes, mas mesmo assim perseverando.

Essa é a magia do TopSpin 2K25 verdadeiramente É um jogo muito divertido de aprender e ainda mais satisfatório quando você finalmente começa a criar seu próprio estilo de jogo. Depois que estrelas do tênis antes imbatíveis se tornam competidores iguais, o jogo brilha e, graças à sensação tátil DualSense, rebatidas na hora certa nunca envelhecem.

Claro, aprender o jogo é apenas o começo. Através do modo MyCareer, que funciona essencialmente como uma campanha single-player, você poderá subir de nível o seu jogador, realizando exercícios de treinamento mais avançados e enfrentando adversários mais difíceis em torneios. Ao jogar esta campanha, você ganhará pontos para gastar no jogo, itens cosméticos, novos estádios e variantes de estádios, bem como XP para aumentar o nível do seu personagem.

Subir de nível, um processo visivelmente lento, permite que você aplique pontos a itens específicos, como seu arremesso ou saque, e como você pode criar vários personagens, você é essencialmente capaz de criar diferentes construções. Talvez você queira um jogador que consiga lançar bolas de tênis em seu oponente muito rapidamente, ou talvez prefira um jogador mais inteligente que possa vencê-lo facilmente. Com cada ponto de foco surge um novo estilo de jogo e, com isso aplicado também aos jogadores do outro lado da rede, as partidas sempre parecem dinâmicas.

Certamente ajuda o fato de a IA do jogo ser excelente, adaptando-se brilhantemente ao sistema de animação impecável. Jogando entre diferentes estrelas do tênis, você notará diferentes estilos de jogo e até estilos de animação – com nomes como Serena Williams e Roger Federer trazendo seus próprios extremos. Isso significa que você terá que abordar cada oponente de maneira um pouco diferente e vai adorar saber a melhor forma de manipulá-los em campo.

Tudo isso resulta em uma vibração visual maravilhosa, que parece mais realista quando você está no meio de uma partida. As coisas ficam um pouco duvidosas quando avançamos para os tempos dos jogos. É certo que alguns dos principais talentos parecem ótimos – com Williams, entre alguns outros, sendo bem capturados. Mas jogadores como Andy Murray estão completamente irreconhecíveis ou parecem um pouco estranhos. Definitivamente, há uma mão do vale misterioso em jogo no TopSpin 2K25, o que é uma pena porque Maioria No momento, parece incrivelmente nítido – além de rodar a 60fps constantes no PS5.

Depois de atingir um nível de habilidade com o qual esteja satisfeito, você pode passar para as ofertas de jogos online. TopSpin 2K25 tem três opções online: Exposição Online, World Tour e 2K Tour. Esses modos permitem que você escolha o tipo de experiência online que procura, sejam partidas casuais no Online Exhibition ou partidas ranqueadas entre profissionais no 2K Tour. Não importa o modo, o TopSpin 2K25 transporta facilmente essa essência dinâmica para o modo multijogador e, de certa forma, até a amplifica.

Jogar com jogadores do mundo real adiciona uma centelha de imprevisibilidade que pode tornar as partidas mais divertidas – desde que ambos tenham uma conexão forte. Em nossa experiência, se ambos tiverem uma boa conexão, as partidas serão perfeitas nos modos offline, mas se um jogador estiver faltando, isso pode levar a uma experiência muito lenta que muitas vezes resulta em vitórias ou derrotas injustas.

Podemos realmente nos ver jogando até altas horas da noite com os amigos. 2K25 tem um clima divertido e casual, o que é sempre muito divertido. Porém, até o final de maio – um mês após o lançamento – não haverá opção de convidar amigos, o que é uma omissão intrigante, principalmente depois de uma espera tão longa. Até então, você será confrontado com dois aleatórios.

Então, com tudo isso dito, por que você continuaria a jogar TopSpin 2K25 nas semanas e meses após seu lançamento? Bem, o Hangar 13 promete uma extensa campanha pós-lançamento que trará novos jogadores, estádios e até músicas para a experiência. No aqui e agora, há um Center Court Pass para trabalhar, que desbloqueia a moeda do jogo, aumentos de XP, itens cosméticos e animações personalizadas para o seu MyPlayer. Felizmente, se você não quiser gastar mais dinheiro no TopSpin 2K25, todo o conteúdo útil, como os jogadores e estádios mencionados acima, será adicionado gratuitamente.