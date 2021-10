Algarve na competição para o melhor lugar de praia do mundo

Algharkov foi novamente nomeado para o “Melhor Destino de Praia de 2021” no World Tour Awards, ganhando a área pela primeira vez no ano passado.

Os eleitores agora podem votar em viajantes e no público em geral, especialistas em turismo e turismo e votar online em www.worldtravelawards.com/vote, o vencedor será anunciado em novembro, durante uma cerimônia em Moscou, Rússia.

A indústria hoteleira da região está representada em várias categorias com mais de 20 recomendações, incluindo “Melhor Resort de Praia do Mundo”, “Melhor Resort Familiar do Mundo” e “Melhor Hotel de Luxo do Mundo”.

Existem duas dezenas de hotéis em Argel, seis hotéis na Madeira, cinco em Lisboa e um em Allendez. Portugal foi nomeado “Melhor Destino do Mundo”, “Melhor Destino Mundial para a Família” e “Melhor Destino Natural do Mundo”, com um total de 54 nomeações nacionais.

Estabelecido para reconhecer, recompensar e celebrar a excelência em todos os principais setores de viagens, turismo e hospitalidade, o World Travel Awards 2021 marca seu 28º aniversário. Todos os anos, os festivais de gala regionais reconhecem a especialidade de cada continente. A coroa “melhor do mundo” em cada categoria em uma Grande Final.

A votação ocorre online em www.cifft.com/cast-your-vote.