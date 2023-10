ADB SAFEGATE e NAV Portugal melhoram a consciência situacional

O ADB SAFEGATE está a reforçar a sua colaboração com o fornecedor de serviços de navegação aérea NAV Portugal, com sede em Lisboa, com um novo acordo que apoiará o crescimento futuro dos aeroportos portugueses e ajudará a garantir a segurança dos passageiros e das aeronaves. O contrato inclui a entrega de um novo sistema de fusão de dados multissensor.

“Estamos muito satisfeitos por continuar e desenvolver a nossa parceria comercial com a ADB SAFEGATE neste novo acordo de monitorização de vigilância”, disse Gonzalo Vale, CFO e membro do Conselho de Administração da NAV Portugal. “Através desta iniciativa, os aeroportos de Lisboa e Porto beneficiarão de novas melhorias de segurança, ao mesmo tempo que se atualizam para a mais recente camada tecnológica.”

Em 2009, a NAV Portugal foi a primeira a implementar o sistema de fusão de dados multi-sensor da ADB SAFEGATE no Aeroporto de Lisboa. Alguns anos depois, o sistema foi utilizado com sucesso também no Aeroporto do Porto. Em 2017, a NAV Portugal regressou novamente à ADB SAFEGATE para instalar o seu sistema eletrónico de faixas de voo na Torre de Lisboa.

Sob o novo contrato, o ADB SAFEGATE substituirá o sistema de fusão de dados original por um sistema de fusão de dados multissensor de última geração que é totalmente compatível com os mais recentes padrões EUROCAE ED-87 e é o núcleo do monitoramento OneControl do ADB SAFEGATE serviço. . O novo sistema proporcionará resultados mais precisos com base nas diversas tecnologias de sensores de rastreamento disponíveis nos aeroportos de Lisboa e Porto. Além disso, a sua integração com o serviço de apoio à segurança aeroportuária proporcionará aos controladores alertas da rede de segurança para levar a máxima segurança operacional aos respetivos aeroportos, adaptados às exigências específicas da NAV Portugal.

“A nossa liderança na indústria na fusão de dados multissensores moldou a nossa excelente colaboração com a NAV Portugal ao longo dos anos”, disse Tower Gonzalo Moreno-Muñoz, VP da ADB SAFEGATE. “Com este novo programa, renovamos o nosso compromisso de fornecer a melhor tecnologia e experiência em vigilância para operações aeroportuárias seguras”.

Com sede em Lisboa, a NAV Portugal presta serviços de navegação aérea no espaço aéreo português e está empenhada em garantir a segurança dos passageiros e das aeronaves 24 horas por dia, todos os dias do ano. A NAV Portugal opera um centro de controlo de tráfego aéreo em Lisboa, um centro de controlo de tráfego aéreo marítimo em Santa Maria e torres de controlo nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Santa Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores. e Aeródromo de Cascais.