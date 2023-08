Ações fazendo os maiores movimentos após o expediente: AMAT, ROST, KEYS

Confira as empresas que fazem manchetes depois do expediente.

Applied Materials Applied Materials subiu quase 2% no pregão estendido depois de superar as expectativas dos analistas em seus resultados fiscais do terceiro trimestre. A fabricante de equipamentos de semicondutores reportou lucro ajustado de US$ 1,90 por ação, acima dos US$ 1,74 por ação esperados por analistas consultados pela Refinitiv. A receita chegou a US$ 6,43 bilhões, mais do que os US$ 6,16 bilhões esperados.

Ross Stores — As ações do varejo subiram 5,7% nas negociações estendidas depois que as Ross Stores superaram as expectativas para o segundo trimestre. A empresa de lojas de descontos registrou lucro de US$ 1,32 por ação, melhor do que a estimativa consensual de US$ 1,16 por ação da Refinitiv. Gerou receitas de US$ 4,93 bilhões, acima dos US$ 4,75 bilhões esperados.

Bill Holdings – As ações da Bill Holdings caíram 5,4% depois que a empresa de pagamentos online divulgou seus resultados fiscais do quarto trimestre. A Bell superou as expectativas dos analistas em relação aos ganhos principais e financeiros, relatando ganhos ajustados no quarto trimestre de 59 centavos por ação e receita de US$ 296 milhões. Analistas consultados pela Refinitiv previam lucro por ação de 41 centavos e receita de US$ 282 milhões. No entanto, a Bell emitiu previsões de receita fracas para o primeiro trimestre e para o ano inteiro.

Keysight Technologies — As ações da empresa de design eletrônico caíram 7% depois que a Keysight apresentou uma perspectiva sombria para seu quarto trimestre fiscal. A Keysight espera lucro ajustado de US$ 1,83 a US$ 1,89 por ação, com receita de US$ 1,29 bilhão a US$ 1,31 bilhão. Analistas consultados pela FactSet previam ganhos de US$ 2 por ação e receita de US$ 1,39 bilhão.

As ações da Farfetch caíram 33% depois que a Farfetch divulgou receita no segundo trimestre abaixo das estimativas. O varejista de luxo on-line registrou receita de US$ 572 milhões, abaixo da estimativa de consenso da Refinitiv de US$ 649 milhões.