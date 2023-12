A visão revolucionária de Webb sobre os anéis ocultos de Urano

Uma nova visão revela um mundo gelado estranho e dinâmico

Quando a Voyager 2 passou voando Urano Em 1986, o planeta parecia uma bola azul sólida, quase inexpressiva. Agora, Webb está nos mostrando uma cena infravermelha ainda mais dinâmica e interessante. Anéis, luas, tempestades e uma calota ártica brilhante adornam essas novas imagens. Como Urano está inclinado de lado, a calota polar parece mais proeminente quando o pólo do planeta aponta para o Sol e recebe mais luz solar – um período chamado solstício. Urano atingirá seu próximo solstício em 2028, e os astrônomos monitorarão as mudanças na atmosfera do planeta. Estudar este gigante gelado pode ajudar os astrónomos a compreender a formação e as observações de planetas de tamanhos semelhantes em torno de outros sóis.

O Telescópio Espacial Webb chega nas férias com o planeta anelado Urano

O Telescópio Espacial James Webb da NASA recentemente focou sua atenção no incomum e misterioso Urano, um gigante de gelo orbitando de lado. Webb capturou este mundo dinâmico com anéis, luas, tempestades e outras características atmosféricas – incluindo a calota polar sazonal. A imagem expande uma versão em dois tons lançada no início deste ano, adicionando cobertura adicional de comprimento de onda para uma aparência mais detalhada.

Os anéis e luas de Urano sob uma nova luz

Com a sua extraordinária sensibilidade, Webb capturou os obscuros anéis interiores e exteriores de Úrano, incluindo o indescritível anel Zeta – o ténue e difuso anel mais próximo do planeta. Também fotografou muitas das 27 luas conhecidas do planeta e até viu algumas pequenas luas dentro dos anéis.

Em comprimentos de onda visíveis, vistos pela Voyager 2 na década de 1980, Urano apareceu como uma bola azul sólida e calma. Nos comprimentos de onda infravermelhos, Webb revela um mundo gelado estranho e dinâmico, repleto de características atmosféricas emocionantes.

Fenômenos climáticos e mudanças sazonais

Um dos mais impressionantes é a cobertura sazonal de nuvens árticas do planeta. Em comparação com a foto de Webb tirada no início deste ano, alguns detalhes da capa são mais fáceis de ver nessas fotos mais recentes. Estes incluem a calota interna branca brilhante e a linha escura na parte inferior da calota polar, em direção às latitudes mais baixas.

Várias tempestades brilhantes também podem ser vistas perto e abaixo da fronteira sul da calota polar. O número, frequência e localização destas tempestades na atmosfera de Urano podem ser o resultado de uma combinação de influências sazonais e atmosféricas.

A calota polar parece tornar-se mais proeminente à medida que o pólo do planeta começa a apontar em direção ao Sol, à medida que se aproxima do solstício e recebe mais luz solar. Urano atinge o seu próximo solstício em 2028, e os astrónomos estão ansiosos por monitorizar quaisquer alterações potenciais na estrutura destas características. Webb ajudará a desvendar as influências sazonais e atmosféricas que influenciam as tempestades de Urano, o que é crucial para ajudar os astrónomos a compreender a complexa atmosfera do planeta.

A inclinação única de Urano e pesquisas futuras

Como Urano gira lateralmente com uma inclinação de cerca de 98 graus, ele passa pelas estações mais extremas do sistema solar. Durante quase um quarto de cada ano uraniano, o Sol brilha sobre um pólo, mergulhando a outra metade do planeta num inverno escuro que dura 21 anos.

Graças à incomparável resolução e sensibilidade infravermelha do Webb, os astrónomos vêem agora Urano e as suas características únicas com uma clareza nova e sem precedentes. Estes detalhes, especialmente no que diz respeito ao anel próximo de Zeta, serão inestimáveis ​​no planeamento de quaisquer futuras missões a Urano.

Urano: proxy para estudos exoplanetários

Urano também poderia servir como substituto para o estudo dos quase 2.000 exoplanetas de tamanho semelhante descobertos nas últimas décadas. esse “Exoplaneta “In Our Own Backyard” pode ajudar os astrónomos a compreender como funcionam os planetas deste tamanho, como é a sua meteorologia e como se formaram. Isto, por sua vez, pode ajudar-nos a compreender o nosso sistema solar como um todo, colocando-o num contexto mais amplo.

o Telescópio Espacial James Webb É o primeiro observatório de ciências espaciais do mundo. Webb resolve os mistérios do nosso sistema solar, olha além dos mundos distantes em torno de outras estrelas e explora as misteriosas estruturas e origens do nosso universo e o nosso lugar nele. WEB é um programa liderado internacionalmente NASA Com os seus parceiros, a Agência Espacial Europeia (ESA)Agência Espacial Europeia) e a Agência Espacial Canadense.