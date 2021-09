A profissão médica portuguesa está se preparando para a guerra com um médico respeitado (‘negativo’)

Todo o inferno foi (finalmente) destruído por comentários feitos há 10 dias em um comício de protesto.

A razão é que foram liderados pelo internacionalmente respeitado médico português Fernando Nobre – um independente que conquistou a presidência em 2011 (surpreendentemente bem) mas o líder e fundador de um projeto da ONG Assistance Medica International. O único foco é em ‘ajudar a humanidade’.

O Dr. Nobray não se encaixa no ‘eixo’ de um negador de epidemia – portanto, seus comentários sobre os passos do Parlamento perturbaram profundamente seus colegas. (Clique aqui).

Gustavo Corona, especialista em medicina interna do Hospital de Madosinhos, disse ao noticiário da SIC “Expresso da Mia-Noid” que o Dr. Nobre devia deixar de fazer medicina.

“Não é uma questão de opinião, é um crime”, disse ele. “Equipes de hospitais veem pessoas morrendo com essa notícia …”

O ex-Diretor Geral de Saúde Francisco Jorge (ex-chefe da Comissão de Saúde de Portugal da DGS) desafiou Fernando Nobre a discutir a vacina Covit-19 (este último prometeu não dar a seus filhos ou netos) – Conselho Geral de Medicina tomou medidas disciplinares contra o homem de 69 anos. Ele tem 15 dias para responder.

Segundo Francisco Jorge, o estado de Fernando Nobre é “completamente insuportável” (no que se refere à infecção).

Qualquer médico, disse George aos repórteres, deveria fazer comentários sobre as vacinas: “Não podemos enganar as pessoas, especialmente aparecendo como um médico”. Não recomendo a vacinação; Eu não fui vacinado; Eu não dei para meus filhos; Não vou injetar na minha neta. Isso é inaceitável, pois não tem base científica.

A crítica de George se concentra no fato de que as vacinas invejosas estão em um campo semelhante às da varíola e da hepatite B – que não são claras.

A diferença entre as vacinas para vacas e outras administradas no âmbito do programa nacional de imunização de Portugal, independentemente da tecnologia da vacina utilizada, é que as vacinas para vacas não impedem a propagação do vírus SARS-CoV-2, nem evitam que as pessoas sejam infectadas – especialmente porque os efeitos de longo prazo da vacina sobre as pessoas ao seu redor são desconhecidos. “Efeitos colaterais adversos” são discutidos mais e mais.

No Reino Unido, por exemplo, houve mais de 30.000 relatos de mulheres diretamente afetadas pelo ciclo menstrual após receberem três vacinas importantes (Pfizer, Moderna e Astrogenega).

É certo que os relatórios eram apenas uma fração dos milhões de doses administradas, mas se os cientistas tivessem acalmado as mentes das pessoas, teria sido o suficiente para pedir “mais investigação” (Clique aqui).

Em Portugal, a Informed reconheceu que 87 mulheres relataram “perturbações no seu sistema reprodutor” – novamente uma miríade de doses de milhões, mas ainda um ‘ponto de discussão’: uma vacina com ponto de interrogação poderia ser disparada novamente se rejeitada por não estar relacionada imediatamente.

Por enquanto Fernando Nobre não está falando em tormenta coletora.

Sua posição sobre as vacinas do governo não parece ser o caso. Ele também descartou o valor dos testes de PCR Clique aqui), E o “atendimento domiciliar” do DGS que aconselha o Govt deve ser feito com paracetamol, Toliprane ou Ben-U-Ron.

Dois domingos atrás, Nobray disse no comício: “Você está tratando a mim (minha esposa) e minha filha do jeito que eu (Govt-19): com Azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Todos nós nos recuperamos em uma semana … “

Esta rejeição completa do “princípio padrão” quando se trata de tratamento parece ser a “gota d’água” – daí o processo disciplinar.

Mas, em março de 2020, era pelo menos um dos medicamentos citados por Miguel Guimaris Fernando Nobre, presidente do Conselho Geral de Medicina.

Ele disse à Rádio Renasena: “Obviamente, a hidroxicloroquina tem um efeito positivo nos pacientes que sofrem.

Dois meses depois, a conselho da Organização Mundial de Saúde, Informet e DGS Kovit recomendaram interromper o uso de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes cuja segurança e eficácia fossem postas em causa.

No entanto, a hidroxicloroquina não foi descontinuada para o tratamento de outras doenças, incluindo doenças autoimunes, artrite reumatóide e malária.

