A princesa Charlotte parece festiva ao usar uma jaqueta vermelha para ser voluntária com sua mãe Kate Middleton e irmãos

moda

Esta princesa está pronta para retribuir o favor nas férias.

A princesa Charlotte parecia pronta para o Natal com um alegre suéter vermelho ao se juntar à mãe, Kate Middleton, e aos irmãos, o príncipe George e o príncipe Louis, para serem voluntárias em uma instituição de caridade familiar em… Novo vídeo O Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam isso na segunda-feira.

A realeza de 8 anos estava usando um Suéter de gola alta (US$ 50) com detalhes de babados da marca francesa Cyrillus durante sua visita ao The Baby Bank em Maidenhead, Inglaterra, com lavagem escura, US$ 43. Saia jeans Do pôster e meia-calça preta.

Charlotte prendeu o cabelo em um rabo de cavalo enquanto começava a separar as doações (e gritava “Oh la la!”) No clipe, que foi lançado como parte da nova iniciativa de Natal da Royal Early Childhood Foundation. .

A princesa ficou particularmente entusiasmada com a peça de roupa que encontrou, segurando um vestido branco com estampa vermelha e gritando: “É galês!”

A princesa e seus irmãos foram instruídos a escolher presentes para crianças de sua idade, e um funcionário explicou que 1.500 sacolas de presentes seriam distribuídas às famílias necessitadas durante as férias.

Quanto ao resto da família do País de Gales, o príncipe George, de 10 anos, parecia a cara de seu pai, o príncipe William, já que usava uma jaqueta azul marinho com uma camisa de colarinho por baixo, enquanto o pequeno Louis, de 5 anos, usava um vestido Fair azul marinho. Jaqueta Isle com malha colorida usada sobre uma camisa xadrez.

A princesa Charlotte usou um suéter vermelho brilhante e saia jeans ao se juntar à família para uma noite de voluntariado nesta temporada de férias. Palácio de Kensington em Londres

Enquanto isso, a orgulhosa mãe, a Princesa de Gales, 41, parecia aconchegante em uma roupa enorme Gola alta mistura de caxemira marfim (US$ 265) da Reese com jeans e um par de botas marrons See by Chloe que ela usou em diversas ocasiões anteriores.

As crianças reais aplaudiram enquanto separavam brinquedos e roupas, e George indicou que queria voltar.

Charlotte enlouquece com uma peça de roupa galesa. Palácio de Kensington em Londres

Ela orgulhosamente carregava as roupas do bebê para mostrar aos irmãos. Palácio de Kensington em Londres

Para mais estilo da Página Seis…

“Você pode ver como esse tipo de trabalho é gratificante quando você sabe que está ajudando os outros”, disse a Princesa de Gales, colocando o braço em volta do futuro rei.

A família Wales certamente entrou no espírito festivo na semana passada, quando os três filhos se coordenaram em tons de azul marinho e bordô para se juntarem aos pais na festa anual de Natal da Princesa de Gales, na sexta-feira.

George e Charlotte aprenderam mais sobre como ajudar famílias necessitadas. Palácio de Kensington em Londres

Os irmãos reais começaram a embalar sacolas de presentes. Palácio de Kensington em Londres

A princesa Charlotte parecia estar aproveitando seu tempo na instituição de caridade. Palácio de Kensington em Londres

Claro, o Príncipe Louis teve que trazer algumas de suas travessuras habituais para a Abadia de Westminster, onde apagou a vela de Charlotte durante o evento.

Fique atento às roupas mais festivas das crianças reais quando elas se juntarem aos pais na tradicional caminhada familiar até a igreja no dia de Natal.





Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}