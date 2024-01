A nova série Portuguese Food Trails da Neven será lançada a 17 de janeiro

Neven Maguire está de volta com uma nova série em sete partes do seu popular programa Food Trails, regressando a Portugal em 2022 após a sua viagem mais agradável. As suas viagens este ano levaram-no do Porto, no norte de Portugal, até à ilha atlântica da Madeira.

Os locais que Neven visita incluem Porto, Coimbra, Óbidos, Lisboa, Sintra, Cascais e Madeira. Ao longo da série, Neven conhece alguns dos chefs mais renomados de Portugal e produtores artesanais únicos de alimentos e bebidas.

Suas visitas incluem uma viagem a uma fazenda de frutas tropicais acessível por teleférico, cozinha com um chef usando ostras de 25 anos, uma degustação em uma destilaria de rum movida a vapor; e explorar uma plantação de bananas com seu próprio museu de bananas.

Neven também visita a Quinta das Lágrimas, cenário da história real de Romeu e Julieta em Portugal. Ele visita o mais famoso oleiro decorativo de Portugal, Portalo Pinheiro, descobre o espetacular Palácio Nacional da Pena e desfruta do tradicional fado.

Neven aprecia a culinária local no Vinum, um restaurante contemporâneo no Porto.

Todas as semanas Neven partilha uma das suas próprias receitas inspiradas na sua culinária portuguesa.

Diz: “Fiquei muito feliz por regressar a Portugal, um país extraordinário para explorar tanto como chef como como turista. Do Porto a Coimbra, Sintra, Lisboa e Madeira, descobri comidas e bebidas artesanais únicas em cada região e aprendi receitas dos chefs mais talentosos do país.

“Não só descobrimos mais produtos portugueses únicos, como conhecemos pessoas incríveis que foram excepcionalmente calorosas e acolhedoras onde quer que passássemos.

“Nesta nova série fomos de Portugal continental até à ilha da Madeira, uma experiência completamente nova para mim com clima e gastronomia subtropicais.

“Ao longo da série, provei comidas e bebidas deliciosas, aprendi novas técnicas e dicas culinárias e visitei destinos turísticos fascinantes. Viajar por Portugal tem sido uma experiência enriquecedora que espero partilhar”.

Programa Um: Porto

No primeiro dos sete capítulos, Neven visita a histórica cidade do Porto, no norte de Portugal.

Ele sobe à Torre dos Cléricos, o marco mais famoso da cidade. Construída em 1763, a Torre Klerikos tem 75 metros de altura e uma subida íngreme de 200 degraus. Acima, o guia Mario Almeida está prestes a dar a Neven uma visão geral deste monumento nacional.

Outro dos ex-líbris do Porto é o Majestic Café, que tem mais de 100 anos e é famoso pelo seu prato de assinatura, uma receita única de rabanada, que partilha com a chef Manuela Pinto Neven, em parceria com o Porto.

Durante a sua anterior visita ao Porto, Neven inspecionou o Graham's Wine Lodge, um dos mais aclamados produtores de vinho do Porto da cidade. Desta vez centra-se na comida do restaurante contemporâneo da empresa 'Vinam', especializado em cozinha local e basca.

Aqui Neven degusta enchidos de caça grelhados com pimentos e uma tradicional sopa de couve, batata e chouriço; Um prato popular em todo Portugal.

Em Portugal, os visitantes podem ficar hospedados em castelos, palácios e mosteiros convertidos, conhecidos como 'Pousadas'. Existem trinta e seis pousadas no país, e Neven visita o Palácio do Freixo, no Porto, um palácio ornamentado do século XVIII que hoje é um hotel. Conhece o chef Tony Salgado e aprende a receita da versão portuense da cataplana, uma caldeirada de peixe portuguesa. Tony serve gaspacho de morango com sorvete de tomate e manjericão, pudim de vinho do Porto servido com frutas cítricas e, curiosamente, carne de porco picada.

Neven Maguire com o chef Tony Salgado no Palácio do Freixo.

No subúrbio litorâneo da Foz do Douro, Neven chama uma das melhores padarias do Porto, 'Tavi', onde aprende a fazer um típico bolo de Natal português, embora seja consumido e vendido durante todo o ano.

A receita do próprio Neven esta semana é Kebabs de Carne com Molho de Abacate e Pimenta Vermelha.

Todas as receitas de Neven da série foram filmadas na espectacular ilha da Madeira, na plantação e vinha da Quinta das Vinhas, propriedade da mesma família desde 1685.

Neven's Portuguese Food Trails é produzido e realizado por David Hare para a InproductionTV e patrocinado pela FLOGAS