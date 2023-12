A mulher americana que se acredita ter sido mantida refém pelo Hamas foi morta no ataque de 7 de outubro, disse o porta-voz.

Uma cidadã norte-americana de 70 anos, que se acredita ter sido levada para Gaza como refém pelo Hamas em 7 de outubro, foi morta durante o ataque inicial, de acordo com um comunicado divulgado quinta-feira pelo kibutz de onde ela foi tirada.

Judith Weinstein Haggai, cidadã israelense, americana e canadense, foi baleada no ataque ao Kibutz Nir Oz junto com seu marido, Gadi Haggai, 72 anos, que tem dupla cidadania americana e israelense. Acredita-se que ambos tenham sido feitos reféns, no entanto Autoridades israelenses disseram na semana passada que haviam confirmado isso A morte de Gadi Hajji.

De acordo com um porta-voz Kibutz Nir OzNo local onde o casal mora, Jodi Weinstein Haggai também foi “mortalmente ferida” por homens armados do Hamas no ataque de 7 de outubro.

O porta-voz disse acreditar que os dois corpos ainda estavam detidos pelo Hamas em Gaza.

Judith Weinstein Haggai e Jade Haggai.



O comunicado afirma que Weinstein Hajji é mãe de quatro filhos e avó de sete, e ensina inglês a crianças com necessidades especiais, e descreve-a como uma poetisa e empreendedora que “tem levado a cabo muitas iniciativas para promover a paz na região”.

O presidente Biden disse, em comunicado divulgado pela Casa Branca:

“Jill e eu ficamos arrasados ​​ao saber que se acredita que a americana Judi Weinstein também foi assassinada pelo Hamas em 7 de outubro. Este desenvolvimento trágico tem um impacto profundo e segue-se às notícias da semana passada de que se acredita que o amado marido de Judi, Gad Hajji, tenha foi assassinado. Ele foi morto. Eles foram mortos pelo Hamas. Mantemos os quatro filhos, sete netos e outros entes queridos de Jodi e Jad perto de nossos corações. Nunca esquecerei o que sua filha e outros membros da família americana compartilharam como reféns em Gaza . “Eles estão vivendo no inferno há semanas. Nenhuma família deveria ter que suportar tal provação. “Reafirmo o compromisso que fizemos a todas as famílias daqueles que ainda estão mantidos como reféns: que não vamos parar de trabalhar para trazê-los de volta para casa”.

Weinstein Haggai tinha laços familiares com a região de Nova York. Governadora Kathy Hochul chilro: “Meu coração se parte ao saber que Judith Weinstein foi morta durante o ataque de 7 de outubro. Meu coração está com sua família no exterior e com aqueles que ainda estão aqui em Nova York. Espero que sua memória seja uma bênção e que os muitos reféns ainda em cativeiro sejam voltou para casa em segurança.”

O senador Chuck Schumer descreveu a notícia como “devastadora”. “Estou triste e rezando por eles. Devemos continuar trabalhando para devolver os reféns à sua terra natal. Não podemos esperar”, acrescentou. livros.

o casal sua filha Iris disse à CBS News No final de novembro, ela viu evidências em vídeo do assassinato de seu pai e disse na época que não tinha atualizações sobre sua mãe.

“Os reféns que foram libertados não viram. Eles não ouviram falar”, disse ela à CBS News, enquanto dezenas de reféns eram libertados como parte de uma operação de libertação. Cessar-fogo temporário. “Não tenho provas da vida da minha mãe. Nada.”

Israel disse que cerca de 250 pessoas foram feitas reféns pelo Hamas e outros militantes que invadiram cidades no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza, em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria delas civis. Israel prometeu eliminar o Hamas e respondeu com um grande ataque militar a Gaza, que ainda está em curso e já ocorreu Pelo menos 21 mil pessoas foram mortas Na região, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

Um cessar-fogo temporário em Novembro levou à libertação de 105 reféns – israelitas e alguns estrangeiros – em troca da libertação de 240 palestinianos detidos em prisões israelitas. Segundo as autoridades israelitas, cerca de 129 pessoas continuam mantidas reféns em Gaza.

