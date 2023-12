A Microsoft está oferecendo aos consumidores atualizações de segurança pagas do Windows 10 pela primeira vez

A Microsoft permitirá que os consumidores paguem por Atualizações de Segurança Estendidas (ESU) para Windows 10 quando o suporte para o sistema operacional terminar em 2025. A gigante do software normalmente oferece atualizações de segurança pagas apenas para organizações que precisam continuar executando versões mais antigas, mas agora planeja oferecê-las para indivíduos pela primeira vez durante o serviço de assinatura anual, em vez de estender a data de término do suporte para Windows 10.

“Embora seja altamente recomendável migrar para o Windows 11, entendemos que há circunstâncias que podem impedir você de substituir seus dispositivos Windows 10 antes do final da data de suporte. Portanto, a Microsoft fornecerá atualizações de segurança estendidas Em uma postagem de blog. “O software ESU do Windows 10 incluirá atualizações de segurança importantes e/ou críticas. As ESUs não incluem novos recursos, atualizações não relacionadas à segurança solicitadas pelo cliente ou solicitações de alteração de design. O suporte técnico fora da própria ESU também não está disponível.

A data de fim do suporte do Windows 10 é 14 de outubro de 2025, pouco mais de 10 anos após a Microsoft lançar o sistema operacional pela primeira vez. Muitos esperavam que a Microsoft expandisse o suporte para o Windows 10, especialmente porque ainda é amplamente utilizado e houve uma grande lacuna (quase seis anos) entre o Windows 10 e o Windows 11. Portanto, é surpreendente que a Microsoft esteja oferecendo aos usuários regulares o mesmo programa ESU disponível para empresas Por três anos de patches de segurança adicionais.

“Se você for um consumidor individual ou uma organização que optar por continuar usando o Windows 10 após o término do suporte em 14 de outubro de 2025, você terá a opção de inscrever seu computador no programa pago de Atualizações de Segurança Estendidas (ESU)”, explica a Microsoft. Na página de perguntas frequentes. A Microsoft ainda não detalhou os preços dos patches de segurança estendidos do Windows 10. “Mais detalhes, incluindo preços, serão fornecidos posteriormente”, afirma a Microsoft. READ Bug de observação de repetição forçada do Instagram Stories iOS, pode ser corrigido por atualização

A Microsoft está adicionando um novo copiloto com tecnologia de IA ao Windows 10. Imagem: Microsoft

É uma mudança surpreendente do consumidor que ocorre poucas semanas depois que a Microsoft revelou que estava “repensando” sua abordagem ao Windows 10. A Microsoft está adicionando um copiloto alimentado por IA ao Windows 10 e fazendo “investimentos adicionais” que podem incluir recursos de inteligência artificial adicional inteligência no Windows 10. O futuro. No entanto, a Microsoft não está planejando nenhuma atualização importante para o Windows 10.

O Windows 10 ainda é um sistema operacional incrivelmente popular, especialmente porque tem menos de dois anos de suporte restantes até que você precise mudar para o Windows 11 (ou o que vier depois disso) ou pagar por atualizações de segurança. O suporte para Windows 7 terminou em 2020, pouco mais de 10 anos após seu lançamento, e as atualizações de segurança estendidas terminaram no início deste ano. O suporte convencional para Windows XP terminou após apenas oito anos, com o suporte estendido terminando após quase 13 anos.

De qualquer forma, a Microsoft pode ter que oferecer atualizações de segurança gratuitas para o Windows 10 após o término da data de suporte. O Windows XP recebeu um patch muito incomum em 2017, três anos após o término do suporte estendido, para evitar um grande ataque de ransomware. Se o Windows 10 for vítima de algo semelhante no futuro, é possível que vejamos uma repetição de um movimento semelhante.

