A Ilha da Madeira, em Portugal, está glamorosa – graças a este novo hotel de luxo

Visita da Rolls-Royce à reserva Francisco Noguera

Tarmac se encontra e cumprimenta. Salas VIP exclusivas em aeroportos atrás de portas bem sinalizadas. Transferências Rolls Royce. Cordas de veludo. Esses luxos, por causa dos gostos e desgostos atuais, parecem algo fora do tempo. Mas é isso que faz Novo Hotel Reserva da Madeira Refrescantemente, não tem medo de ser um lugar para pessoas que querem exibir seu status VIP.

Em vez disso, inclina-se na sua busca por atenção, começando no topo do Savoy Palace, um gigantesco hotel coberto de plantas que domina a paisagem urbana da capital da ilha, Funchal. Apresenta seu hotel dentro do hotel, com entrada independente, portas de cartola e elevador exclusivo para hóspedes – o prédio possui apenas um banco. O filho mais famoso da Madeira, Cristiano Ronaldo, assistirá aos fogos de artifício do Ano Novo num telhado em 2024, noticiou com entusiasmo a imprensa local.

Embora a maioria dos hóspedes não esteja nem perto desse nível, a equipe do hotel faz o possível para que eles se sintam como estão. A página de destino do site promete aos clientes “verdadeiros guardiões do luxo, prontos para fazer você se sentir a pessoa mais em forma do mundo”.

Piscina infinita na cobertura Francisco Noguera

Talvez isso seja demais. Mas é inegavelmente conveniente. Os hóspedes têm acesso a um concierge dedicado – sempre disponível no WhatsApp e especialista em aprender o nome de cada hóspede – que faz a rotina, como gerenciar compromissos em spas e reservas em restaurantes, e responde rapidamente ao mundano, como consultar o preço de um selo de cartão postal. Frutas de cerâmica bacanas expostas no lounge exclusivo para hóspedes, o Jacaranda Club, são os pontos de venda e designer.

Será a madeirense Nina Andrade Silva quem desenhou o Savoy Palace, inaugurado há cinco anos. Ela é conhecida por usar designs incríveis, incluindo grades inspiradas em rendas em todo o hotel e um lustre de lobby de 33 pés de altura feito de seis quilômetros de corrente de metal.

Um quarto de hóspedes na reserva Francisco Noguera

A sua assinatura é ainda mais bem-vinda nas áreas públicas do hotel principal, incluindo a enorme e cintilante piscina exterior ao nível da rua e o maior spa de inspiração florestal da Europa, com 33.000 pés quadrados. Mas para dar à Reserva uma identidade própria e, ao mesmo tempo, esculpi-la no Savoy Palace, os proprietários contrataram a empresa local RH+ Arquitectos (que trabalhou no principal hotel inaugurado há cinco anos) para renovar o espaço.

Os 40 quartos do Reserve – nos andares superiores do antigo hotel de 349 quartos – têm vista para o mar e uma paleta de cores inspirada na ilha: tons calmantes de azul, marrom, cinza e verde. No interior existe muita luz e espaço e no exterior existe outra zona de estar, por vezes com piscina privada.

Com eles, os quartos do Reserva partilham um tranquilo solário, banheira de hidromassagem e piscina de borda infinita, 17 andares acima do Funchal. Estas instalações reflectem as partilhadas pelos outros 300 quartos do Savoy Palace, na extremidade oposta do telhado, mas com muito menos ocupantes.

A sala de jantar do Nikkei Francisco Noguera

A Reserva conta ainda com um segundo restaurante exclusivo para hóspedes (além do café da manhã à la carte complementar e do menu de jantar durante todo o dia no Jacaranda Club). Nikkei é o projeto de fusão asiática do famoso sushimon Miguel Bertolo, que prestou consultoria ao hotel para criar um cardápio de culinária japonesa com sabores peruanos.

Como convém a um hotel pensado para VIPs, os pratos são suntuosos, como a entrada de carne Wagyu. A partir do seu 16º andar, tem vistas fascinantes sobre a paisagem invertida do Funchal e as colinas mais distantes. Acima de tudo, é um lugar para ser feliz por estar.