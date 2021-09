A exposição direta da Europa à crise da dívida de Evergrande é limitada

Especialistas do mercado dizem que profunda crise de liquidez em Evergrande Pode enviar mais ondas para a economia global No entanto, eles acreditam que o problema provavelmente será contido pelo governo chinês e não se espera que leve a uma infecção iminente.

“Eu tenho memórias muito vivas [the] Os últimos desenvolvimentos no mercado de ações da China que tiveram impacto em todo o mundo. Mas na Europa e na zona do euro em particular, a exposição direta será limitada. ”

Quando questionado se o BCE está preparado para a possibilidade de um efeito caótico global no caso de um colapso de Evergrande, Lagarde respondeu: “Como vos disse, por agora, o que vemos é [a] Impacto e exposição centrados na China. Eu não posso falar pelos estados unidos [but] Posso dizer à Europa que sua exposição direta é limitada. “

Os comentários de Lagarde foram feitos pouco depois de o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, dizer que os problemas de dívida de Evergrande pareciam ser específicos da China.

Powell disse a repórteres na quarta-feira que não via nada como o setor corporativo dos EUA.

“Em termos de implicações para nós, não há muita exposição direta aos Estados Unidos. Os grandes bancos chineses não estão muito expostos, mas você se preocuparia que isso afetaria as condições financeiras globais por meio de canais de confiança global e desse tipo de coisa “, disse Powell quarta-feira.

“Eu não me pareceria com o setor corporativo dos Estados Unidos”, acrescentou.

Índice Hang Seng de Hong Kong recuperou mais de 1% na quinta-feira, para reduzir as perdas no início da semana, com o Grupo Evergrande subindo mais de 17%. A incorporadora imobiliária aliviou na quarta-feira os temores dos investidores ao resolver o pagamento dos títulos domésticos.