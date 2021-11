A estreia de Adele nos 30 ‘estreou como número um na Billboard 200 – Billboard

Adelenovo álbum 30 Bangs em No. 1 em 200. Prato A parada de álbuns estreou com a maior semana de 2021 para qualquer álbum, enquanto o grupo já é o álbum mais vendido do ano. É o terceiro # 1 para a estrela depois de 25 (10 semanas no topo em 2015-16) e 21 (24 semanas em 2011-12).

explorar

Assista aos vídeos, infográficos e notícias mais recentes Assista aos vídeos, infográficos e notícias mais recentes

30 É o primeiro álbum de Adele em seis anos, desde o seu lançamento 25 Em 20 de novembro de 2015.

30 Ele começa com 839.000 unidades equivalentes a álbuns adquiridas nos Estados Unidos na semana que terminou em 25 de novembro, de acordo com dados do MRC. Esta é de longe a maior semana do ano para qualquer álbum ter ganho por unidades, superando a estreia Drakede Amante de Garotos Certificados, que ganhou 613.000 unidades na semana encerrada em 9 de setembro.

O Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo de multímetro medido em unidades equivalentes de álbum. As unidades consistem em vendas de álbuns, álbuns de faixas equivalentes (TEA) e equivalentes de álbuns em streaming (SEA). Cada unidade equivale a 1 venda de álbum, 10 faixas únicas vendidas de um álbum, 3.750 anúncios suportados ou 1.250 sons oficiais / por assinatura sob demanda gerados por músicas de um álbum. O novo esquema datado de 4 de dezembro de 2021 (onde 30 Estreou como nº 1) na íntegra em quadroSeu site em 30 de novembro. Para todas as notícias das paradas, siga os cartazes e cartazes no Twitter e Instagram.

NS 30839.000 unidades de álbum equivalentes foram adquiridas nos Estados Unidos na semana encerrada em 25 de novembro, as vendas de álbuns compreenderam 692.000, as unidades SEA compreenderam 141.000 (equivalente a 185,39 milhões de fluxos sob demanda das 12 faixas do grupo) e TEA consistiu de 6.000 unidades.

30As vendas totais de 692.000 álbuns são facilmente as maiores vendas semanais de qualquer álbum. Quase dobra a maior semana de vendas do ano anterior, quando Taylor Swiftde vermelho (versão Taylor) Vendeu 369.000 na semana que terminou em 18 de novembro.

além de, 30As vendas de álbuns atingiram imediatamente 692.000, tornando o grupo o álbum mais vendido de todo o ano, ultrapassando o total de vendas de qualquer álbum nos últimos 11 meses combinados. O álbum anterior mais vendido do ano foi o lançamento de Swift em 2020 para sempreque vendeu 471.000 em 2021.

NS 30Vendas totais de álbuns (692.000), vendas de álbuns físicos responsáveis ​​por 487.000 desse número (378.000 em CDs; 108.000 em LPs de vinil; e pouco menos de 2.000 em fitas cassete) e vendas de álbuns digitais compreendendo 205.000. (30 É a segunda maior semana de vendas de álbuns de vinil desde que MRC Data começou a monitorar as vendas em 1991. Apenas Swift vermelho [Taylor’s Version] Ele vendeu mais cópias em vinil em uma semana desde 1991, com 114.000 cópias vendidas na semana que terminou em 18 de novembro, conforme mostrado nas paradas datadas de 27 de novembro.)

Edição padrão de 12 faixas de 30 O álbum estava amplamente disponível como CD, álbum digital e vinil LP preto na loja oficial dos Estados Unidos, com Adele vendendo exclusivamente a versão em cassete do álbum, bem como dois conjuntos de álbuns de luxo.

Além das versões padrão do álbum amplamente disponíveis e dos shows da loja on-line de Adele, as únicas outras variantes do álbum disponíveis nos Estados Unidos eram um CD de 15 faixas exclusivo para a Target e duas variantes de LP de vinil – uma exclusiva para a Amazon (LP de vinil branco) .) e outro disponível apenas no Walmart (LP de cor clara). O CD Target contém três trilhas sonoras exclusivas, incluindo uma versão do single principal do álbum, “Easy on Me”. Chris Stapleton; A música foi tocada por Adele como solo em todos os outros lançamentos do grupo. Target é o único varejista dos EUA que possui faixas de áudio adicionais para 30.

30As vendas da primeira semana de 692 mil não representam apenas o maior quadro de vendas individuais de 2021, mas a maior semana de vendas de qualquer álbum desde 2017. A última vez que um álbum vendeu mais cópias em uma semana foi quando Taylor Swift foi reputação pela primeira vez com 1.216 milhões de cópias vendidas Na semana que terminou em 16 de novembro de 2017 (refletido nos gráficos de 2 de dezembro de 2017).

Na semana de sua posse, reputação Ele nunca esteve totalmente disponível em serviços de streaming, e seu álbum digital foi vendido exclusivamente na Apple iTunes Store e na loja virtual de Swift. O álbum também estava disponível em duas cópias exclusivas do Zine / CD, mas não em vinil ou fita cassete. Nenhuma faixa adicional foi mostrada em qualquer lançamento do álbum na semana de seu lançamento. Vendas da primeira semana de reputação Eles eram também propenso a Impulsionada pela participação de fãs no Taylor Swift Tix, apoiado por fãs verificados pela Ticketmaster, a compra de um álbum ajudará a garantir um maior acesso à turnê de Swift no estádio. (Essa promoção não é mais elegível Para calcular as vendas planejadas, a partir de 9 de outubro de 2020.)

Em termos de fluxos, 30 Estreou com 141.000 unidades SEA – com um total de 185,39 milhões de streams sob demanda para as 12 faixas do álbum. Esta é a quarta maior estreia de 2021 para um álbum feminino, após as semanas de abertura vermelho (versão Taylor) (303,23 milhões), Olivia Rodrigode azedo (300,73 milhões) e caminhante de verãode ainda acima disso (201,07 milhões). (Cada um desses números é um total semanal de streams para a lista de faixas de cada álbum. Total vermelho [Taylor’s Version] Refletiu 30 canções em sua semana de estreia, azedo tinha 11, ainda acima disso tinha 20 anos e 30 Ele tem 12.)

Em comparação, o último álbum de Adele, 25Não estava totalmente disponível para ouvir em serviços de streaming na primeira semana de seu lançamento. 25 ele não fez Chega Conclua nas placas até sete meses depois, em junho de 2016.

30 A inscrição foi feita pelo single “Easy on Me”, que passou quatro semanas no topo da parada de canções da Billboard Hot 100 (pela última parada publicada em 27 de novembro). O álbum também teve o apoio de um especial de 90 minutos da CBS para a televisão em 14 de novembro, no qual Adele tocou músicas em um show e se sentou para uma entrevista com Oprah Winfrey. Adele também apareceu recentemente nas capas de revistas americanas Revista Vogue E rocha rolante.

Rápido vermelho (versão Taylor) Ele caiu de # 1 para # 2 em sua segunda semana, com 159.000 unidades equivalentes ao álbum (uma queda de 74%). Drake é o ex-número 1 Amante de Garotos Certificados Escala 5-3 com 53.000 unidades (embora com queda de 7%), Silk Sonic Noite com Silk Sonic 2-4 quedas em sua segunda semana em 50.000 (queda de 52%), Morgan WallenClassificado em primeiro na tabela Perigoso: o álbum duplo Sobe de 6 para 5 com 48.000 unidades (aumento de 6%) e ex-capitão do Summer Walker ainda acima disso Cai de 4 a 6 com pouco menos de 48.000 (queda de 25%).

Fábrica de Robert E Alison Crosssegundo álbum colaborativo, levantar o telhadoEla estreou no sétimo lugar na Billboard 200. É o nono Top 10 para Plant como artista solo e o quinto para Krauss (incluindo seu trabalho com Union Station). levantar o telhado Segue o primeiro grupo Blunt e Croiss em seu álbum de 2007 levantamento de areiaque estreou e atingiu o número dois. O grupo mais tarde ganhou um Grammy de Álbum do Ano. (Banda de rock lendária Dirigível, com Blunt como membro, classificou-se entre os 13 primeiros lugares nas estatísticas, incluindo os sete primeiros lugares, começando em 1969.)

levantar o telhado Começa com pouco mais de 40.000 unidades equivalentes a um álbum. Desse montante, as vendas de álbuns compreendem 38.000, compreendem SEA 2.000 unidades (equivalente a 2,17 milhões de streams de músicas de álbuns sob demanda) e unidades TEA perfazem menos de 1.000.

Olivia Rodrigo No. 1 Ex azedo Ele sobe 11-8 com 40.000 unidades equivalentes ao álbum (um aumento de 23%).

Michael BubleClassificado em primeiro na tabela Natal O álbum voltou ao top ten, com o álbum estreando em 2011, recebendo 39.000 unidades equivalentes ao álbum (mais 77%). O grupo está recebendo um impulso com a promoção em torno da reedição de luxo do 10º aniversário, lançada em 19 de novembro, que inclui faixas adicionais.

Natal Passou cinco semanas na posição número um no final de 2011 e no início de 2012 e, desde então, voltou ao top ten em todas as temporadas de Natal.

Fechar o novo top ten na Billboard 200 é final de semanacompilação de golpes Realçar, que volta a entrar na parada no número 10, com 37.000 unidades equivalentes ao álbum (um aumento de 724%). O álbum estreou e alcançou a posição número dois na parada em 20 de fevereiro. Realçar Lançado na semana mais recente acompanhada por lançamento em LP de vinil, 91% das vendas do álbum daquela semana foram em vinil (pouco mais de 5.000 dos quase 6.000 vendidos).