A destruição desta cidade medieval da Idade do Bronze foi a inspiração para Sodoma?

Diga ao Al-Hammam em Jordan Valley Pode ter inspirado a história da destruição de Sodoma e Gomorra, de acordo com um novo estudo que abrangeu 15 anos.

No estude , que foi publicado em temperar natureza Hoje, segunda-feira, os arqueólogos procuraram os restos mortais de Tell Al-Hammam na tentativa de descobrir o que destruiu a antiga cidade durante a Idade Média do Bronze.

Durante este período, havia aproximadamente 50.000 pessoas vivendo na área do Vale do Jordão em três cidades: Tell Al-Hamam, Jericho e Tell Nimrin, e Tal Al-Hamam era a maior das três cidades. Isso significa que até sua destruição, teria sido o centro político da região.

A datação por radiocarbono coloca a destruição dentro de 50 anos a partir de 1650.

O exame dos restos mortais revelou evidências de um evento devastador que incluiu altas temperaturas, como pedaços de cerâmica que estavam derretendo e escamando por fora, mas normais por dentro.

Os edifícios de Tell al-Hamam foram construídos de adobe, alguns dos quais tinham cinco andares. Na parte alta da cidade, a força destrutiva demoliu os prédios até a altura de seus alicerces nas paredes e restou pouco tijolo. Do palácio que ficava nesta parte da cidade, as paredes do primeiro andar e dos andares superiores foram perdidas, e a maior parte do adobe foi demolida.

Na parte baixa da cidade, os edifícios sofreram danos mais graves e os pesquisadores encontraram evidências de rachaduras por calor nos restos mortais.

As torres da muralha ao redor da cidade também foram destruídas com restos de adobe encontrados apenas no auge da fundação das torres.

Para tentar descobrir a causa dessa destruição, os pesquisadores compilaram uma lista de possíveis eventos e testaram sua probabilidade em relação às evidências no local.

Eles examinaram inicialmente a possibilidade de incêndio, guerra, erupção vulcânica, terremoto ou relâmpago, mas concluíram que esses eventos provavelmente não causariam o tipo de destruição que encontraram no local porque nenhum deles poderia produzir o intenso calor necessário para causar o derretimento eles fizeram. encontrei.

Depois de descartar esses eventos, os pesquisadores se voltaram para duas outras possibilidades: um efeito cósmico ou uma explosão atmosférica cósmica.

As consequências da influência cósmica formadora de crateras corresponderam a todas as evidências que ele encontrou Arqueólogos , mas foi rejeitado como improvável porque nenhuma cratera foi encontrada na área.

A causa mais provável da destruição foi uma explosão de ar cósmica causada por um cometa ou meteoro. As consequências de tal evento também corresponderam às evidências encontradas pelos pesquisadores e, usando uma calculadora de impacto, eles foram capazes de estimar os detalhes do evento, que também incluiu o impacto da queima de Jericó até o solo.

Pode-se supor que o evento que destruiu Tel al-Hammam poderia ter sido assistido e narrado por gerações até a época bíblica de Sodoma, momento em que o evento foi a inspiração para a história, que fala de pedras caindo e fogo. Do céu para destruir a cidade.