A bela cidade de praia é imperdível no verão

O Hotel Guadiana é agora a Grande Casa, com as suas salas cheias de luz recriando o encanto do seu passado e oferecendo o melhor martini da sua cidade de bares. No ano passado, foi inaugurada uma pooja em quatro cidades históricas do século XVIII, na praça principal ladeada de laranjeiras, onde se podem ver os característicos telhados inclinados de terracota da piscina no terraço. Depois disso veio um posto avançado no The Address, uma casa de três quartos lindamente reformada para alugar com serviços de recepção logo depois da praça principal.

Os hotéis já adicionaram restaurantes lá, muitas vezes servindo pratos regionais portugueses que vão do frango frito ao polvo assado. Entre os restaurantes, não faltam lojas, incluindo a Soros Wine Store na Rua Diofilo Praga, onde pode explorar o riquíssimo mundo dos vinhos portugueses.

Depois, há a praia. A resina Priya de Santo Antonio é alcançada através de um perfumado pinhal e dunas de areia adornadas com plantas suculentas com flores amarelas e camaleões ocasionais. O Oceano Atlântico aquece do Mediterrâneo próximo, atingindo temperaturas de 26 graus Celsius, que é o ponto quente do Algarve. O que não amar?

Visita a Vila Real de Santo António no verão de 2022

Onde ficar

Grande Casa (00 351 281 530 290) fica à beira-rio e oferece a elegância do Velho Mundo em seus 31 quartos. Duplo a partir de 313 (265) incluindo café da manhã.

Pousada costela Real de Santo Antonio (00 351 281 249 120) Dispõe de piscinas e restaurante na praça principal da cidade. Duplo a partir de 75 (64) incluindo café da manhã. Vestido de Gaza Seis dorme com três quartos duplos e uma piscina. A partir de € 1.200 (£ 992) por semana.

O que comer

Viva como um local e coma amêijoas alcarvianas. Melhor com alho, azeite e coentro você pode comer com os pés na areia no Grand Beach Club.

Não perca

Uma visita às salinas vizinhas Castro Marim. A salineira artesanal Sal Marim ressurgiu recentemente e agora serve muitos dos melhores restaurantes de Portugal. Seus sais lindamente embalados são a lembrança perfeita para levar para casa, especialmente se você escolher pré-dividido.

Como chegar lá

BA. E EasyJet Voe para o Faraó de vários aeroportos do Reino Unido a 50 minutos de carro de Vila Real de Santo Antonio até a costa.

Este artigo é atualizado com as informações mais recentes.

Tem algum recanto secreto de Portugal ao qual voltará sempre? Deixe um comentário abaixo para participar da conversa