A Airbus acaba de entregar seu último A380 super jumbo طائرة

Mas o estudo de viabilidade que deveria apoiar o projeto do A380 teve menos sucesso.

Antes do 11 de setembro, previa-se com confiança que o crescimento do transporte aéreo aumentaria a pressão nos centros de aeroportos maiores. Para lidar com essa pressão, a solução da Airbus foi disponibilizar uma aeronave com capacidade muito maior, reduzindo assim o número de voos necessários nas mesmas rotas. Apesar de seu tamanho, o A380 é capaz de usar cerca de 400 aeroportos em todo o mundo, mas o modelo básico sempre teve uma abordagem fundamental, com o Super Jumbo servindo os aeroportos maiores, enquanto as aeronaves menores operam em voos conectados.

Mas as coisas foram diferentes. Em vez disso, o transporte aéreo comercial começou a ser dominado por aeronaves de passageiros bimotoras eficientes, menores que o A380 ou 747, mas capazes de voar distâncias muito longas a um custo menor. Impulsionados pelos avanços na tecnologia de motores, construção composta e aerodinâmica, aeronaves como as versões de longo alcance do 777 e, posteriormente, os de última geração 787 Dreamliner e A350, provaram-se mais populares, até pelo fato de serem. É mais barato colocá-lo em funcionamento do que um jato Airbus gigante.