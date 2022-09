A Administração de Segurança Alimentar e Nutricional (FSIS) emite um Alerta de Saúde Pública para carne moída identificada nos kits de refeição HelloFresh devido à possível contaminação por E. Coli O157:H7.

Washington, 10 de setembro de 2022 O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA (FSIS) emite um alerta de saúde pública sobre as preocupações de que os produtos de carne moída nos kits de refeição HelloFresh possam estar associados a Escherichia coli (coli bactériasO157: doença H7. O recall não foi solicitado porque os produtos não estão mais disponíveis para compra.

Os kits de refeição contendo carne moída para este Aviso de Saúde Pública foram enviados aos consumidores de 2 a 21 de julho de 2022. Os seguintes produtos estão sujeitos a um Alerta de Saúde Pública. [view label]:

10 onças. Recipientes plásticos embalados a vácuo contendo “GROUND BEEF 85% LEAN / 15% FAT” com os códigos “EST #46481 L1 22155” ou “EST #46481 L5 22155” na lateral da embalagem.

As embalagens de carne moída ostentam “EST.46841” dentro da marca de inspeção do USDA e nas embalagens plásticas de carne moída.

FSIS, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e parceiros estaduais de saúde pública estão investigando um surto coli bactérias O157:H7 e carne moída crua são a provável fonte das doenças relatadas. As informações de rastreamento determinaram que vários pacientes receberam carne moída produzida no M46841 e distribuída pela HelloFresh em kits de refeição de 2 a 21 de julho de 2022. O rastreamento dos materiais usados ​​para produzir carne moída está em andamento e o FSIS continua trabalhando com fornecedores e parceiros de saúde pública sobre a investigação.

O FSIS teme que alguns produtos possam estar nas geladeiras dos consumidores. Apelamos aos consumidores que adquiriram estes produtos que não os consumam. Esses produtos devem ser descartados.

O FSIS aconselha todos os consumidores a preparar com segurança produtos de carne crua, incluindo frescos e congelados, e consumir carne moída cozida a uma temperatura de 160 graus Fahrenheit, a única maneira de garantir que a carne moída seja cozida a uma temperatura alta o suficiente para matar isto. Bactérias nocivas é o uso de um termômetro de alimentos que mede a temperatura interna, https://www.fsis.usda.gov/safetempchart.

A mídia e os consumidores com dúvidas sobre o alerta de saúde pública podem entrar em contato com hello@hellofresh.com ou Por bate-papo ao vivo.

Os consumidores com questões de segurança alimentar podem ligar para a Linha Direta de Carnes e Aves do USDA no número 888-MPHot (888-674-6854) ou chat ao vivo em Pergunte ao USDA Das 10h às 18h (horário de Brasília) de segunda a sexta-feira. Os consumidores também podem navegar pelas mensagens de segurança alimentar em Pergunte ao USDA Ou envie uma pergunta para MPHotline@usda.gov. Para os consumidores que precisam relatar um problema com um produto de carne, aves ou ovo, o sistema eletrônico de monitoramento de reclamações de consumidores online pode ser acessado 24 horas por dia em https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.