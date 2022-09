5 coisas para saber antes da abertura do mercado de ações na quarta-feira, 14 de setembro

Traders no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, 13 de setembro de 2022. Fonte: NYSE

Aqui estão as notícias mais importantes que os investidores precisam para começar seu dia de negociação:

Futuros de ações dos EUA Parecia estar pronto para uma recuperação na manhã de quarta-feira, com os investidores tentando se livrar da pior queda do mercado desde junho de 2020. Todos os três principais indicadores estavam ruins na terça-feira, depois que o IPC ficou acima do esperado. Enquanto o Dow caiu 1.276 pontos, o S&P 500 e o tecnologia pesada Nasdaq Ele sofreu quedas maiores em termos percentuais, uma vez que afundou em toda Wall Street que o Fed não recuará de seus planos agressivos de aumento das taxas de juros tão cedo. Na verdade, os comerciantes estão agora divididos sobre se o Federal Reserve aumentará a taxa básica de juros em três quartos de ponto ou um ponto inteiro na reunião da próxima semana. Mais dados de inflação devidos na quarta-feira – PPI cai às 8h30 ET.

Os contêineres estão localizados nas instalações intermodais da BNSF em 28 de julho de 2021 em Cicero, Illinois. Scott Olson | Imagens Getty

Milhares de trabalhadores ferroviários podem entrar em greve na sexta-feira, quando as negociações entre dois grandes sindicatos e empresas ferroviárias chegaram a um beco sem saída. sobre políticas de licença médica. O negociador-chefe do sindicato acusou União do Pacífico E a Berkshire Hathaway– A BNSF era proprietária de adiar as coisas ao longo do tempo para consultas médicas. A BNSF descreveu isso como incorreto, enquanto a Union Pacific adotou um tom um pouco mais suave. “Estamos em discussões ativas com os sindicatos para tentar resolver essas preocupações”, disse a empresa à CNBC. A Casa Branca, por sua vez, Preparando-se para parar o trabalho. A greve pode acabar custando US$ 2 bilhões por dia. “As greves são o último recurso. Elas não ajudam ninguém porque os funcionários estão perdendo dinheiro, as empresas estão perdendo dinheiro”, disse Dennis Pearce, presidente da Irmandade de Engenheiros de Locomotivas e Trinmin, à CNBC. “Não estamos aqui para prejudicar a economia.”

Howard Schultz, CEO da Starbucks, à esquerda, com o novo CEO Laxman Narasimhan, 7 de setembro de 2022. Fonte: CNBC

Howard Schultz está de saída Starbucks CEO, novamente, mas sua visão da empresa que o transformou em uma potência global do café continua predominante. Na terça-feira do Dia do Investidor, a Starbucks revelou Novos planos de longo prazo, que inclui tudo, desde o aumento dos programas de fidelidade, mais lojas e maior automação em seus cafés – à medida que a empresa luta contra uma crescente pressão sindical entre seus baristas. A Starbucks também aumentou suas perspectivas financeiras de longo prazo. Schultz permanecerá no cargo de CEO interino até abril, quando o veterano executivo de bens de consumo Laxman Narasimhan deve assumir o cargo. Narasimhan se juntará oficialmente à empresa neste outono e aprenderá as habilidades de Schultz.

Um longo comboio de veículos militares russos invasores aparece na estrada para Kyiv no início da guerra no final de fevereiro, pouco antes do mau funcionamento dos veículos, falta de suprimentos essenciais e ataques de defensores ucranianos, forçando-o a dar meia-volta e retornar à Rússia. Na semana passada, as forças ucranianas derrotaram a Rússia em Kharkiv de forma tão dramática quanto a derrota fora de Kyiv. Maxar | Imagens Getty

Agora que o exército ucraniano recapturou milhares de quilômetros de território ocupado pela Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky disse que seu governo está trabalhando para estabilizar várias regiões e erradicar sabotadores e agentes russos. Há também a questão de saber se o choque e o contra-ataque bem-sucedido da Ucrânia contra as forças do presidente russo, Vladimir Putin, marcarão um ponto de virada na guerra. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que pode ser muito cedo para falar e que acredita que “isso levará muito tempo”. Em outro lugar, o chanceler alemão Olaf Schulz, durante um telefonema de 90 minutos, instou Putin a encerrar a guerra. Leia atualizações ao vivo por aqui.

Uma placa à venda é colocada em frente a uma casa listada por mais de US$ 1 milhão em 29 de abril de 2022 em San Francisco, Califórnia. Justin Sullivan | Imagens Getty