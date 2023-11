37 produtos TikTok que são convenientes e inteligentes

Monitores bucais é uma pequena empresa criada por Ronald Plotka, DDS, especializada em escovas de dente antimicrobianas projetadas para obter uma limpeza mais profunda que mesmo pacientes com “ótima” higiene dental podem perder com as rotinas tradicionais de escovação e uso do fio dental.

Comprei isso e adorei! Normalmente uso uma escova de dentes elétrica, mas sinto que consigo uma limpeza mais satisfatória com esta? Especialmente porque tenho tendência a ficar com manchas amarelas entre os dentes, não importa o quanto eu use fio dental, e essas cerdas parecem atingir isso de forma mais eficaz. Passei a usar isso de manhã e elétrico à noite e definitivamente vejo uma diferença nessa área em particular.

Revisão promissora: “Esta foi mais uma das minhas compras no TikTok! Eu estava cético, mas meus filhos odeiam usar fio dental, então pensei que isso poderia ajudar com o uso do fio dental. Eles funcionam incrível! Meus filhos disseram que puderam ver e sentir a diferença no primeiro uso e eu concordo! Definitivamente vale a pena tentar! Eu sugeriria não pressionar com muita força, esses pelinhos realmente ficam lá, e se você pressionar com muita força, ficará dolorido como costumava acontecer à noite. Eu senti como se estivesse limpando os dentes.” –Amy N.

