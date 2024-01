31 frases estranhas e engraçadas em português

Uma das partes mais desafiadoras (mas mais divertidas) de aprender um novo idioma é aprender as expressões culturais, idiomas e dialetos únicos usados ​​nesse idioma. Aprender português europeu não é diferente: aqui você encontrará muitas frases inusitadas.

Se você quiser saber mais, Pratique Português Consiste em pelo menos duas unidades que cobrem o discurso e a expressão no nível P2.

Wi Satter ou Camos

Em vez de dizer “Deixe-me em paz”, os portugueses poderiam dizer “Trouble Camos”. É uma homenagem espirituosa a um famoso poeta português, Luís de Camos, que disse: “Problemas para outra pessoa, talvez até para um gigante literário!”

Feito ao Bife

Imagine ouvir que o seu “bife está pronto” em Portugal. Esta frase humorística significa que você está em maus lençóis ou enfrentando uma situação difícil. Imagine chiado como um bife na grelha – você está em uma situação complicada!

Para Inglês Ver

“Os ingleses podem ver” é um ditado português

Separe uma loika toda

“Quebrar toda a comida” não significa criar um desastre na cozinha. Em Portugal significa causar comoção ou mesmo causar impacto, como no som dramático de placas quebrando.

Guimar como Pestana

“Pálpebras ardentes” não tem a ver com riscos de incêndio; Isto é português para quem bate forte nos livros. Como se seus olhos pudessem pegar fogo daquele foco, estudando seriamente ou estudando!

Boa Como o Milho

Em Portugal você não é apenas “sexy”, mas também “brega”. Sim, milho! É uma forma lúdica e rústica de apreciar o charme.

Água Bella Barba

Quando o trabalho é árduo, os portugueses chamam-lhe “água na barba”. Imagine-o tão pantanoso que até a sua barba fica debaixo d'água – é tão movimentado!

Gra o disco e toga o mesmo

Já ouviu alguém dizer “inverta o disco e cante a mesma música”? Em Portugal significa repetir sempre a mesma coisa, como um disco encravado.

Cara Potre ou Der Muida Lata

Um português não é apenas “sem-vergonha”; Eles têm “cara podre” ou “muitas latas”. Essas expressões coloridas capturam a ousadia ou bravata sem vergonha.

Macacos pentier de boca

Já ouviram dizer “pentear os macacos”? Em Portugal, é uma forma atrevida de dizer “cai fora” ou “grita”. Chance? Com certeza, mas é uma boa diversão!

É maconha

Os portugueses dizem “É canja de galinha!” Quando digo isso, quero dizer algo como bolo. A tarefa em questão é muito fácil, como preparar uma simples canja de galinha.

Muitos Anos e Virar Frangos

“Muitos anos fazem galinhas” é uma frase que poderá ouvir numa churrascaria portuguesa. Refere-se a alguém que tem muita experiência, como um chef habilidoso assando um frango com habilidade.

Cabeça de Alho Chocho

Uma “cabeça de alho seco” em Portugal refere-se a alguém cuja cabeça é oca como um bolbo de alho seco, distraído ou distraído.

Estás Aqui Estás Ali

“Você está aqui, você está aí” é o alerta lúdico dos pais portugueses. É como, “Comporte-se, ou você receberá uma bronca rápida (ou mais)!”

Falar Pelos Cotovelos

Se alguém “fala com os cotovelos”, não é um milagre anatômico, mas uma expressão portuguesa para falar incessantemente. As palavras parecem fluir livremente do cotovelo!

Engolir Sabos

Os “rãs que engolem” em Portugal não incluem os anfíbios reais. Pelo contrário, é como morder a língua ou fazer algo que você não gosta.

Araster é um Asa

“Colocar uma asa” é uma forma poética portuguesa de descrever alguém apaixonado ou apaixonado, como se voasse como um pássaro em direção à sua amada.

Estar com as Azeites

A sensação de “ter azeite” é uma expressão portuguesa para estar de mau humor ou chateado, como no sabor amargo das azeitonas verdes.

Pulca Atras da Orela

Uma “pulga atrás da orelha” em Portugal significa que você está desconfiado ou sente que algo não está certo. É uma sensação incômoda e coceira de dúvida.

No tempo das férias curtas

Remete aos tempos de prosperidade ou acessibilidade nos “dias das vacas gordas”, uma reminiscência de tempos prósperos e bem alimentados.

Macaquinhos e Cabeça

“Monkeys in Your Head” não é sobre animais reais. É uma maneira pitoresca de dizer que você está preocupado com coisas que nunca acontecerão.

Está a Metro Água

Se alguém está “deixando a água entrar”, fica confuso ou não sabe bem o português. Um barco afundando – se você não está no jogo, é você.

Encher Chouriços

“Rechear salsicha” é o equivalente português a rodeios ou a arrastar uma conversa para fora do rumo.

Pão Pão, Queijo Queijo

“Pão pão, queijo queijo” é direto ou direto, como ao indicar os ingredientes simples de uma refeição.

A minha alma esta parva

Se a sua “alma é burra” significa que está completamente surpreendido ou surpreendido por Portugal.

Potes direr o cavalino da sua

Ele disse: “Tire esse cavalinho da chuva”? O conselho é abandonar a esperança ou a expectativa do impossível.

Dá Deus Nozes e Quem Não Tem Dentes

“Deus dá nozes a quem não tem dentes” é uma forma portuguesa de dizer que alguém desperdiçou uma oportunidade ou não usou o que lhe foi dado, o que significa que sem dentes não se pode quebrar nozes.

Phaser Uma Waquinha

“Faça uma vaquinha” é uma forma fofa de falar sobre arrecadar dinheiro juntos em Portugal, como amigos arrecadando dinheiro para uma causa comum.

Diga uma franca

“Liberar-se” é capturar, soltar ou enlouquecer com a ideia de se libertar do controle e explodir.

Fia-de na virgem e não koras

“Confie na virgem, não corra!” É um ditado agir em vez de esperar pela intervenção divina.

Ir com os Porcos

“Vai com os porcos” pode parecer estranho, mas em Portugal é uma forma contundente de dizer que algo acabou ou que alguém morreu, implicando um fim definitivo.