20 músicas do 'Festival da Canzo' lançadas

A emissora RTP ganhou 20 canções no ‘Festival da Canção’ 2024 e representou Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção.

É a competição que nos últimos anos nos deu favoritos dos fãs da Eurovisão como Maro, Conan Osiris e, claro, Salvador Sobral. Agora, Portugal Festival Canchao Está de volta com alguns novos nomes para todos nós investirmos.

Comemorando sua 60ª edição, Festival Canchao Realizado em três noites de sábado no final de fevereiro e março. Guarde as datas: Duas semifinais estão programadas para 24 de fevereiro e 2 de março, levando à final em 9 de março.

Na quinta-feira, 18 de janeiro, a RTP revelou os 20 artistas que vão participar no 60.º concurso Festival CanchaoE todas as músicas foram lançadas como lyric videos no canal da emissora portuguesa no YouTube.

Se quiser fazer suas escolhas e decidir por quem você está torcendo antes do início do torneio, no final de fevereiro, você pode começar a ouvir aqui e agora!

10 músicas participantes da primeira semifinal:

Bispo – Casa Portuguesa

Iolanda – Krito

João Porsche … Belas Costuras

Esquerda. – Voldo é um T

acima – Água

Mila Dors Afia e Lingua

Nena- Teorias da Conspraso

nobre – lembrar

Perpétua – Pem Lange Talky

Rita Rocha- Pontos Finais

10 músicas participantes da segunda semifinal:

Búpa Espinho Ó Farol

Cristina Clara – primavera

Filipa – Você não pode se esconder

narguilé – Pé de Choro

João Couto- Quarto Para Um

Mídia Leo Dose Mysterio

Maria João – Thea

Nenhuma grande conquista. Ana Maria – Acetar

Rita Onofre Criatura

Seda Nobre mudar

809 músicas foram gravadas Festival da Canção 2024Assim, os 20 artistas selecionados podem sentir ainda mais orgulho de serem incluídos na sua 60ª edição.

De cada semifinal, 5 músicas serão votadas até o final de março por meio de votação de 50% do público e 50% do júri.

Assim que forem anunciados os finalistas de cada semifinal, a votação será retomada e os espectadores que assistirem em casa terão 100% dos votos na escolha da 6ª inscrição – resultando em 12 músicas que chegarão à final. Festival da Canção 2024.

No 67.º Festival Eurovisão da Canção, em maio de 2023, Portugal foi representado por Mimicat e a sua canção. Ah, Curaçao.

O hino do bem-estar levou Portugal à Grande Final pelo terceiro ano consecutivo, onde terminou na 23.ª posição com 59 pontos.

O Festival Eurovisão da Canção terá lugar em Malmö, Suécia, na terça-feira, 7 de maio (primeira semifinal), quinta-feira, 9 de maio (segunda semifinal) e sábado, 11 de maio (grande final) de 2024.

