Samsung Galaxy Z Flip 3: É o telefone dobrável para as massas?

Basicamente, o novo Galaxy Z Flip 3 É um telefone que se dobra a partir do meio para torná-lo menor, enquanto Novo Galaxy Z Fold 3 É um telefone que se abre para ampliar a tela, como um tablet. Eles foram as duas últimas adições à linha dobrável Galaxy Z Anuncie em um evento virtual descompactado Quarta-feira. A Samsung apresentou as melhorias de durabilidade feitas para ambos os telefones dobráveis ​​de seus predecessores, incluindo um novo material de metal usado para o corpo e estrutura, juntamente com melhorias que reforçam as telas dobráveis. Dos dois, o Galaxy Z Flip 3 é um ladrão de cenas. É capaz de se parecer com um telefone normal e elegante, que pode ser dobrado ao meio.

a O Z Flip original é um dos meus telefones favoritos E ainda é o telefone Android que eu tenho quando estou entre as análises do telefone. O Z Flip 3 traz uma longa lista de melhorias, como um preço mais baixo, um design mais aprimorado, uma tela de cobertura maior e especificações de 2021. Mas são o preço e as cores do Z Flip 3 que revelam as reais esperanças da Samsung por um quadrado perfeito telefone. O Z Flip 3 pode ser o primeiro telefone dobrável voltado para um grande público que tem a chance de conviver com tanto entusiasmo.

um de A maior crítica aos telefones dobráveis ​​é que os preços são muito altos. O Galaxy Z Flip 3 melhora isso com um preço inicial de pouco menos de US $ 1.000 (£ 949, AU $ 1.499), que é US $ 450 mais barato que o Z Flip 5G no outono passado. Isso faz com que o Z Flip 3 custe o mesmo que um Galaxy S21 Plus ou um iPhone 12 Pro. A única outra vez que vi um telefone dobrável de $ 1.000 foi quando .



Precisa de mais evidências de que a Samsung deseja que o Z Flip 3 apele a um público mais amplo? O Z Flip 3 vem em sete cores diferentes: creme, verde, lavanda e falso preto. A Samsung também tem três cores exclusivas disponíveis apenas em seu site: cinza, branco e rosa. O esquema de cores do design quadrado da ‘porta-copos’ do Z Flip 3 traz uma sensação de diversão contemporânea.

Se a variedade de cores e o preço baixo não são suficientes para atrair mais pessoas interessadas, as melhorias da Samsung na durabilidade e no software do Z Flip 3 podem ajudá-lo a dar um passo importante longe de ser um “telefone profissional” e mais que as pessoas usam como seu motorista diário. As pré-encomendas já estão abertas e o Z Flip 3 será lançado em 27 de agosto. A Samsung também criou uma série de caixas especificamente para o Z Flip 3 que adicionam emoção e mais aderência ou alça.

Preços do Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 nos EUA Telefone armazenar RAM Preço dos EUA Galaxy Z Flip 3 128 GB 8 GB 1000 dolares Galaxy Z Flip 3 256 GB 8 GB $ 1050 Galaxy Z Fold 3 256 GB 12 GB 1800 dolares Galaxy Z Fold 3 512 GB 12 GB 1900 dolares

Galaxy Z Flip 3 obtém uma tela de cobertura maior com mais funções

A pequena tela de cobertura em forma de comprimido nos antigos Z Flip e Z Flip 5G era inútil para nada além de ver o tempo ou a vida útil da bateria. Por outro lado, um dos meus recursos favoritos em Motorola Razr E Classe 5G É uma tela de visualização rápida em sua embalagem. Você pode fazer quase tudo sem desbloquear o telefone. A tela de cobertura do Z Flip 3 é quatro vezes maior do que a tela do Z Flip, então agora você pode ler notificações em vez de apenas parte delas.

A nova tela pode exibir quatro linhas, com a opção de rolar para baixo para ver notificações mais longas. Você também pode verificar e-mails e bate-papos em grupo sem ter que abrir o Flip. Existem seis widgets que funcionarão na tela da capa. Entre eles você pode verificar o tempo ou sua contagem de passos e usar o Samsung Pay. A tela de cobertura e o vidro traseiro agora são feitos de Gorilla Glass Victus, que, segundo a Samsung, é 50% mais durável do que o Gorilla Glass 6 nos modelos anteriores.

Galaxy Z Flip 3 é resistente à água

A estrutura de metal e a dobradiça do Z Flip 3 são feitas de um novo material comercializado como Armor Aluminum. Segundo a Samsung, é 10% mais durável. Como o Z Fold 3, o corpo do Z Flip 3 é classificado como IPX8 para resistência à água, o que significa que ele pode sobreviver a menos de 1,5 metros (cerca de 5 pés) de água por até 30 minutos. Devo ressaltar que não há classificação para resistência à poeira.

Em termos de conectividade 5G, o Z Flip 3 suporta sub-6 e mmWave 5G nos EUA.

Galaxy Z Flip 3 tem uma tela de taxa de atualização adaptável de 120 Hz

Quando você abre o telefone, a tela principal o saúda com uma nova película protetora que, segundo a Samsung, o torna 30% mais durável do que o Flip original. A nova tela também tem uma taxa de atualização adaptável de 120 Hz, o que torna a rolagem pelo conteúdo, jogos e animações mais suave. Esta é uma grande promoção. O Z Flip 3 também recebe alto-falantes estéreo com Dolby Atmos.

Dentro do telefone está um chipset Qualcomm Snapdragon 888 com 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Ele tem a mesma configuração de bateria dupla do Z Flip 5G e também suporta carregamento rápido de 15 W – embora não haja carregador de 15 W ou qualquer outro carregador. O Z Flip 3 tem carregamento sem fio e carregamento sem fio reverso.

O número três no Galaxy Z Flip 3 é para câmeras

O Z Flip 3 possui três câmeras. Há uma câmera selfie de 10 MP em um orifício na tela principal e duas câmeras na tampa externa: uma câmera principal grande angular de 12 MP com estabilização ótica de imagem e uma nova câmera ultra grande angular de 12 MP. Ao contrário do Z Fold 3, o Flip não tem uma “câmera sob exibição”.

O modo flexível do Galaxy Z Flip 3 faz mais

Em termos de software, o Z Flip 3 roda o Android 11. A Samsung afirma que adicionou funcionalidades ao software para dar suporte à aparência do telefone. O Flex-Mode, que estreou no Flip original, permite colocar o telefone como um pequeno laptop e exibir um aplicativo na metade superior e os controles desse aplicativo na metade inferior.

O Z Flip 3 agora tem mais aplicativos que podem tirar proveito do Modo Flex. Estou animado para ver como as melhorias na multitarefa funcionam e se o software atingiu as mesmas etapas de hardware.

No final do dia, o Z Flip 3 é um passo importante para trazer os telefones dobráveis ​​para o mercado comum. A Samsung parece confiante de que o Z Flip 3 é um dispositivo de mercado de massa que está “pronto para o horário nobre” e que as pessoas podem confiar nele como um telefone comum. vamos ver.