Vai um empurrão para caber mais um?

A Fundação Passos Canavarro voltou a ser palco de mais um debate político entre os candidatos à Câmara de Santarém. Debate animado, com moderação do hospitaleiro Pedro Canavarro, numa salinha cheia que nem um ovo. Uma meia centena de pessoas e uns poucos mais a atravancar a porta de acesso. O que se passou ali, ali ficou, uma vez que não se cuidou da transmissão por rádio ou internet do debate. É um daqueles casos em que se pode dizer que a conversa foi boa, mas não acrescenta ou diminui um voto. A curta assistência era constituída sobretudo por acompanhantes dos candidatos e não de eleitores à procura de esclarecimento. Será que ao menos aqueceu as máquinas partidárias?