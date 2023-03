Zelenskyy, chefe da AIEA, discute preocupações com usinas nucleares

ZAPORISHYA, Ucrânia (AP) – O chefe de energia atômica da ONU alertou durante uma reunião na segunda-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que a situação precária na maior usina nuclear da Europa “não está melhorando”, pois os combates na área mantêm a instalação em risco. de desastre.

Os seis reatores da Zaporizhzhia Nuclear Power estão desligados e estão recebendo a eletricidade necessária para evitar o colapso do reator com apenas uma linha de energia restante. Às vezes, ela precisava mudar para geradores a diesel em situações de emergência para operar os sistemas de resfriamento primários.

A situação na usina continua tensa por causa da forte presença militar ao seu redor e das recentes quedas de energia, algo que tem acontecido repetidas vezes desde que foi capturada pelas forças russas no ano passado.

Grossi planeja visitar a fábrica esta semana pela segunda vez após a invasão russa 13 meses atrás. A agência com sede em Viena tem funcionários permanentemente implantados na fábrica desde a última visita de Grossi em setembro.

No início deste mês, combates cortaram a energia da estação por meio dia, forçando a equipe a ativar geradores de reserva.

Grossi expressou preocupação com esse desenvolvimento.

“Toda vez que jogamos os dados”, disse ele à sua agência na época. “E se permitirmos que isso continue repetidamente, um dia ficaremos sem sorte.”

Grossi e Zelenskyy se conheceram na cidade de Zaporizhzhia, que fica no território controlado pela Ucrânia, cerca de 50 quilômetros (30 milhas) a nordeste da usina nuclear de mesmo nome.

A Agência Internacional de Energia Atômica disse em janeiro que enviaria equipes de especialistas para todas as quatro usinas nucleares da Ucrânia. para reduzir o risco de acidentes, incluindo a agora fechada usina de Chernobyl, cujo acidente nuclear fatal em 1986 causou precipitação em grande parte da Europa.

Grossi enfatizou que sua sétima viagem à Ucrânia confirmou seu compromisso e apoio “pelo tempo que for necessário”.

Outros funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica, o chefe do gabinete presidencial, Andrei Yermak, e o chefe da empresa de energia nuclear Energoatom, Petro Kotin, também participaram da reunião.

Enquanto estava em Zaporizhia, Zelensky também inspecionou postos militares na província parcialmente ocupada e premiou os soldados com condecorações militares. Ele visitou soldados feridos em um hospital e prédio de apartamentos que Kiev afirma ter sido atingido por um míssil na quarta-feira, matando pelo menos uma pessoa e ferindo mais de 30.

Os moradores ainda estão traumatizados com a experiência.

“É assustador. Não consigo encontrar palavras para lhe dizer”, disse Hana Budkova, 39, que estava em um playground lotado em frente ao prédio com sua filha de quase dois anos. “Tenho medo de vá a qualquer lugar perto das janelas.

Mais tarde, Zelensky visitou a cidade frequentemente bombardeada de Nikopol, do outro lado do rio Dnieper a partir da usina nuclear, de acordo com o gabinete presidencial.

Por outro lado, duas pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas hoje, segunda-feira, quando as forças russas bombardearam a cidade de Slovensk, na região oriental parcialmente ocupada de Donetsk, disseram autoridades.

Imagens de vídeo do rescaldo mostraram prédios de apartamentos destruídos, escombros nas ruas e carros em chamas. Zelensky descreveu o ataque como “terrorismo”.

A Rússia negou ter alvejado áreas residenciais, embora ataques de artilharia e mísseis tenham atingido prédios residenciais e infraestrutura civil ucraniana diariamente durante a guerra. .

A ofensiva de Sloviansk seguiu um padrão típico de bombardeio de longo alcance adotado pelas forças do Kremlin, especialmente nos últimos meses, quando os combates pararam durante o inverno.

Na região leste de Donetsk, as forças russas bombardearam cerca de 10 cidades e aldeias nas últimas 24 horas, informou o gabinete presidencial da Ucrânia.

Acrescentou que mísseis russos atingiram a cidade de Avdiivka e danificaram edifícios residenciais, um hotel e um tribunal.

O prefeito de Avdiivka, Vitaly Barabash, disse que as empresas de serviços públicos estão sendo evacuadas de Front Line City, pois “parece cada vez mais paisagens de filmes pós-apocalípticos”.

Os ataques também se intensificaram na região de Zaporozhye pois 14 assentamentos na linha de frente foram bombardeados, disseram as autoridades.

A região parcialmente ocupada de Kherson foi bombardeada vinte vezes na parte da província controlada pela Ucrânia, informou o gabinete presidencial, ferindo quatro pessoas.

O prefeito eleito exilado, Ivan Fyodorov, disse que várias explosões abalaram a cidade ocupada pela Rússia de Melitopol, na região de Zaporizhia, e danificaram um prédio onde residem as forças de segurança russas. As autoridades russas disseram que o “bombardeio de artilharia” de Melitopol destruiu parcialmente um prédio de uma escola profissionalizante e danificou vários outros prédios, ferindo quatro pessoas.

Mais cedo, Zelensky se encontrou em Kiev com o ator britânico Orlando Bloom, de acordo com Yermak, chefe do gabinete presidencial. Bloom, Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, chegou no fim de semana e visitou o subúrbio de Irvine.

Em seu encontro com Zelensky, Blum disse: “Fiquei impressionado com a coragem e resiliência dos ucranianos, que permaneceram fortes apesar da guerra”, escreveu Yermak.

O funcionário disse que Blum “apoiará projetos para fornecer assistência humanitária e restaurar a infraestrutura, com foco em garantir os interesses das crianças ucranianas”.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse na segunda-feira em uma reunião na Holanda que a Alemanha cumpriu sua promessa de entregar 18 avançados tanques de batalha Leopard 2 à Ucrânia. Canadá, Noruega e Polônia também enviaram esses tanques para a Ucrânia.

Isso corrigiu que a usina de Zaporizhzhia não está fornecendo energia no momento.

