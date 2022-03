Zelensky pede zona de exclusão aérea e sanções mais duras à Rússia em reunião com legisladores dos EUA

Durante a reunião Zoom de uma hora de sábado com membros do Congresso, Zelensky agradeceu aos Estados Unidos por seu apoio até agora, mas pediu mais apoio militar e maiores sanções à Rússia, incluindo energia, de acordo com uma pessoa familiarizada com a sessão.

Sua mensagem foi entregue em meio a conversas em andamento entre os Estados Unidos e aliados europeus sobre a possibilidade de fornecer à Ucrânia aeronaves de combate de países do leste europeu, disseram à CNN cinco fontes familiarizadas com as discussões.

Autoridades dizem que há divisão entre os países sobre se cada país deve ou não fornecer os aviões ucranianos, dados os riscos associados a isso. Os Estados Unidos e a OTAN se opõem à criação de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia – como Mova-se, eles avisaram , poderia levar a “guerra total na Europa”. O presidente russo, Vladimir Putin, disse, no sábado, que os países que impõem uma zona de exclusão aérea seriam considerados participantes do conflito.

Na ligação com os legisladores dos EUA, Zelensky encorajou os países do Leste Europeu a fornecer a aeronave à Ucrânia, enfatizando que eles são necessários para se defender contra a agressão russa. Ele disse que, se os países ocidentais não impuseram uma zona de exclusão aérea, deveriam conceder aviões ucranianos.

Kaitlan Collins, Lauren Fox, Eva Mackind, Kylie Atwood, Oren Lieberman, Barbara Starr e Artemis Moshtagian contribuíram para este relatório.

