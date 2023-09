Zelensky encoraja Trump a “não perder tempo” e anunciar o seu plano de paz para a Ucrânia

Notícias

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instou o ex-presidente Donald Trump na terça-feira a divulgar detalhes de um plano claro que o candidato presidencial republicano de 2024 afirma que encerrará a guerra na Ucrânia “dentro de 24 horas”.

Trump (77 anos) gabou-se muito em inúmeras entrevistas e eventos de campanha de que, se for eleito presidente no próximo ano, liderará as negociações de paz entre Zelensky e o presidente russo Vladimir Putin e resolverá o conflito no prazo de um dia.

No entanto, o antigo comandante-em-chefe recusou-se a fornecer detalhes sobre a sua abordagem para pôr fim à guerra que já dura quase 19 meses.

“Ele agora pode partilhar a sua ideia publicamente, não perder tempo, não perder pessoas, e dizer: a minha fórmula é parar a guerra, parar toda esta tragédia, parar a agressão russa”, acrescentou Zelensky. Wolf Blitzer da CNN disse:. Ele disse como ele vê isso, como expulsamos os russos de nossas terras? Caso contrário, não promove a ideia universal de paz.”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a Trump que partilhasse detalhes dos seus planos para acabar com a guerra na Ucrânia “dentro de 24 horas”. Imagens Getty

Zelensky (45 anos) indicou que qualquer acordo de paz que exigisse que a Ucrânia cedesse território à Rússia não teria sucesso.

“Então [if] A ideia é como tomar parte das nossas terras e entregá-las a Putin. Esta não é a fórmula para a paz.”

Pelo menos desde Fevereiro, Trump tem promovido o seu plano secreto para resolver a guerra.

O ex-presidente Trump afirma que poderia ter liderado as negociações de paz entre Zelensky e Vladimir Putin se estivesse no cargo. PA

O presidente ucraniano, Volodymyr, falou à CNN sobre a possibilidade de Trump forçar sua fórmula para parar a guerra — dizendo que o plano do ex-presidente pode não promover a ideia de paz global. AFP via Getty Images

Trump: “Pode ser negociado dentro de 24 horas.” Ele disse à Right Side Broadcast Network Em 2 de fevereiro. “Isso tem que ser feito no gabinete do presidente, e você tem que colocar os dois em uma sala, e há coisas que você pode dizer a cada um deles – que não vou revelar agora – que irão garantir que esta guerra termine imediatamente. .” Eles têm que fazer isso.”

Em março, o ex-presidente disse ao apresentador da Fox News, Sean Hannity, que as negociações entre ele, Zelensky e Putin seriam “fáceis”.

“Se não for resolvido [by the next presidential inauguration]Trump disse: “Resolverei o problema dentro de 24 horas com Zelensky e Putin, e haverá negociações muito fáceis, mas não quero dizer-vos o que é porque então não poderei usar essas negociações. ” E não apenas sugerindo qual é a sua estratégia de negociação.

Funcionários do serviço de emergência estatal apagam um incêndio em uma casa após ataques aéreos russos noturnos, na região de Kiev, no norte da Ucrânia, em 30 de agosto de 2023. Volodymyr Tarasov/UkrInform/Avalon

Quando questionado no domingo, no programa “Meet the Press”, da NBC, se o seu acordo permitiria a Putin manter o território que ele conquistou na Ucrânia, Trump respondeu: “Não, não. Farei um acordo justo para todos. Não, farei isso”. justo.” .

Zelensky fez um discurso entusiasmante nas Nações Unidas, em Manhattan, na terça-feira, apelando aos líderes mundiais para “agirem unidos para derrotar o agressor”.

Ele subiu ao palco horas depois de o presidente Biden ter apelado à unidade internacional contra o ataque russo nas suas declarações à Assembleia Geral da ONU.

O presidente ucraniano viajará para Washington na quinta-feira, onde se reunirá com Biden (80 anos) na Casa Branca, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia) e outros líderes do Congresso no Capitólio, em meio às crescentes dúvidas republicanas sobre o envio bilhões de dólares. Dólares em mais ajuda à Ucrânia.





