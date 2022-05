Zelensky diz que quase 400 instalações de saúde foram destruídas ou danificadas pelas forças russas

(andiyshTime/Telegram)

Medalhas, placas de trânsito e estátuas foram alguns dos primeiros símbolos da conquista russa de partes do sul da Ucrânia, especialmente Mariupol.

Esta semana, medalhas pela “libertação de Mariupol” foram entregues pelo líder da República Popular de Donetsk (DPR), Denis Pushlin, e um alto funcionário do partido Rússia Unida liderado por Vladimir Putin, Andrei Turchak.

A DPR tem trabalhado arduamente para mudar os sinais de trânsito de ucraniano para russo – especialmente os da entrada de Mariupol.

A cidade portuária do sudeste está sitiada há várias semanas, com os esforços agora concentrados na siderúrgica Avostal. Na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse: As forças russas “não pararam” de bombardear a estação.

A usina está sendo evacuada agora, pois civis e soldados ainda estão presos no interior, com a “próxima fase” em andamento, de acordo com Andrey Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano. Mais de 300 evacuados da região de Mariupol chegaram à cidade de Zaporizhia na quarta-feira.

Na quinta-feira, o Ministério dos Transportes da RDC prometeu continuar a trabalhar na substituição de sinais de trânsito no que chama de territórios libertados. Uma estátua também apareceu em Mariupol retratando uma mulher idosa segurando uma bandeira soviética.

Petro Andruchenko, conselheiro do prefeito eleito de Mariupol, falou amargamente sobre o crescente número de autoridades russas que visitam Mariupol, incluindo Sergei Kiriyenko, um alto funcionário do Kremlin – chamando-os de “os guardiões da integração de Mariupol na Rússia”.

Referindo-se à nova estátua, Androshiko disse que os russos abriram um monumento a “uma velha senhora carregando uma bandeira na Praça dos Guerreiros Libertadores, que eles teimosamente chamavam de Komsomol Leninista”.

Androchenko também distribuiu novas imagens Sexta-feira, dizendo que “nos últimos dias, todos os vestígios da era soviética foram ‘restaurados’: o chamado ‘punho’ com fogo eterno – e placas que dizem ‘para vítimas do fascismo’ em russo. [Also the] Monumento aos “Membros do Komsomol e aos comunistas” do distrito de Primorsky.

Apesar de não estar em Mariupol, Andrushenko mantém ligações com pessoas que ainda estão lá e diz que a bandeira russa também foi hasteada no hospital da cidade, espalhando foto.

“Os ocupantes permitiram que os médicos trabalhassem para os moradores de Mariupol. A equipe médica e os médicos moram diretamente no hospital, e há apenas tratamento ambulatorial. O hospital é abastecido com luz por meio de geradores e água – por caminhões-pipa”.

Também postou um arquivo Vídeo breve Uma captura de tela de um veículo na Prospect Myru mostrando o grupo de destroços. Como outros funcionários ucranianos, Androshenko afirmou que “a tarefa de recuperar os corpos dos escombros é confiada aos moradores de Mariupol. Pague-os – comida”.

A caminho de Zaporizhzhya de Mariupol, a rota que a maioria dos que tentam escapar de Mariupol deve seguir, é a cidade de Tokmak, também sob ocupação russa. A placa de entrada da cidade foi repintada no tricolor russo.

Em outras partes do sul da Ucrânia, o rublo está sendo gradualmente introduzido, de acordo com um grupo comunitário no Facebook, funcionários do governo na cidade de Yakimivka foram informados de que, se quisessem ser pagos em hryvnia ucraniano, “os ocupantes levariam dois terços do salário.”