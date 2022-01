Zara Rutherford se torna a mulher mais jovem a voar o mundo sozinha

(CNN) — A aviadora adolescente Zara Rutherford se tornou a mulher mais jovem a voar ao redor do mundo sozinha.

O jovem de 19 anos, que tem dupla nacionalidade belga-britânica, desembarcou no aeroporto Kortrijk-Wevelgem, no oeste da Bélgica, na quinta-feira, uma jornada épica por 41 países, abrangendo mais de 52.000 quilômetros (32.300 milhas), e quebrou dois recordes mundiais do Guinness no processo.

“Consegui”, disse Rutherford, que recebeu uma recepção arrebatadora em sua chegada, a repórteres.

Não só ela bateu o recorde da americana Shaesta Waiz, que tinha 30 anos quando deu a volta ao mundo desacompanhada em 2017, Rutherford também agora detém o título de primeira mulher a circunavegar o mundo em uma aeronave ultraleve.

Ela também é a primeira belga a dar a volta ao mundo sozinha.

No entanto, o caminho do adolescente para a glória não foi sem seus desafios.

Quando Rutherford partiu em 18 de agosto de 2021 em uma aeronave ultraleve Shark sob medida, ela acreditava que sua escapada aérea levaria cerca de três meses.

Missão completada

A piloto adolescente Zara Rutherford desembarca na Bélgica em 20 de janeiro após sua viagem solo de volta ao mundo. John Thys/AFP/Getty Images

Mas ela foi atormentada por contratempos, incluindo atrasos de um mês no Alasca e na Rússia devido a “problemas de visto e clima”, atrasando sua agenda em oito semanas.

“Eu diria que a parte mais difícil foi definitivamente voar sobre a Sibéria – estava extremamente frio. Fazia menos 35 graus Celsius no solo”, disse Rutherford durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.

“Se o motor parasse, eu estaria a horas de resgate e não sei quanto tempo eu poderia ter sobrevivido.”

Ela também foi forçada a fazer um pouso não programado em Redding, Califórnia, devido à baixa visibilidade como resultado dos incêndios florestais na área de Seattle e mais tarde foi negada a permissão para voar sobre a China.

“Eu esperava completá-lo até o Natal, mas acho que isso não acontecerá mais”, disse Rutherford a repórteres no Aeroporto Internacional de Gimpo, em Seul, Coreia do Sul, depois de chegar de Vladivostok em 13 de dezembro. “Mas é uma aventura”.

Embora tenha voado para vários destinos, como Cingapura, Egito e Grécia, juntamente com Rússia e Coréia do Sul, Rutherford não conseguiu explorar nenhum deles em terra devido às restrições do Covid-19.

A etapa final de sua jornada também sofreu atrasos devido ao mau tempo, o que fez com que sua data de conclusão fosse adiada por mais uma semana.

Missão recordista

Rutherford está atualmente em um ano sabático e planeja ir para a universidade em setembro para estudar engenharia da computação. Embora seus pais sejam pilotos e ela esteja aprendendo a voar desde os 14 anos, Rutherford não obteve sua primeira licença até 2020.

Um de seus principais objetivos para este desafio, além de bater o recorde de Waiz, era garantir maior visibilidade para as mulheres na aviação.

No ano passado, Rutherford falou de sua decepção com o fato de que apenas 5,1% dos pilotos de linha aérea em todo o mundo são mulheres, de acordo com dados da Sociedade Internacional de Mulheres Pilotos de Linha Aérea (ISA).

“[5%] é um número tão pequeno, considerando que é uma carreira em que você basicamente é pago para viajar pelo mundo – obviamente é trabalho, mas é uma carreira incrível com oportunidades incríveis ” ela disse à CNN.

Sensibilização

Rutherford tem apoiado duas instituições de caridade em sua viagem: Girls Who Code, que ajuda mulheres jovens a ingressar na ciência da computação, e Dreams Soar, uma organização sem fins lucrativos fundada por Waiz, que apoia mulheres e meninas entrando em campos STEM.

Ela espera que sua jornada de alto nível incentive mais meninas e mulheres a considerar uma carreira na aviação.

“É uma coisa fácil de dizer, mas vá em frente”, acrescentou Rutherford. “Se você não tentar ver o quão alto você pode voar, então você nunca saberá.”

A aeronave ultraleve de dois lugares em que ela completou a viagem foi fornecida pela Shark Aero, uma das patrocinadoras da viagem, com customizações como um segundo rádio e um tanque de combustível adicional no local onde normalmente ficaria o segundo assento do passageiro.

O avião tem uma velocidade de cruzeiro ideal de 140 nós (cerca de 160 mph), de acordo com o site oficial de Rutherford Voar Zolo , e está equipado com um pára-quedas integrado.

Rebecca Cairns, da CNN, também contribuiu para este relatório.