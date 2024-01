Youtuber DIY Perks Crafts Um tablet PS5 portátil perfeito e adorável

participação em Pátio de pagamento sobre

Há muitos fãs do PlayStation clamando por um verdadeiro sucessor do Vita e, embora Portal seja um gadget bacana, não é exatamente a mesma coisa. Recursos do canal DIY no YouTube Argumenta que a Sony tem tudo o que precisa para fabricar um tablet PS5 portátil alojado no próprio console, anulando pelo menos uma garantia que comprove isso.

Usando tecnologia e experiência que são indistinguíveis da magia negra (aos nossos olhos), DIY Perks Frankensteins é uma placa-mãe PS5 menor e redesenhada com um design de dissipador de calor personalizado, plásticos impressos em 3D e um lindo display OLED. O processo obviamente levou semanas, usando conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo da vida, então talvez não tente esse processo em casa, a menos que você se considere um soldador de nível S.

É uma conquista incrível e o formato é muito atraente. DIY Perks sugere que o motivo pelo qual nunca vimos nada parecido com esse tipo de produto antes é o ponto de interrogação que ele apresenta. Você vai vender? Qual é o preço certo e há público para isso? Estas são questões para as quais esperamos que a Sony encontre respostas no futuro e, entretanto, podemos sempre sonhar.