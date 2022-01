YouTube deixará de veicular a maioria dos programas originais

O YouTube reduzirá uma grande parte do YouTube Originals, que produziu conteúdo original, incluindo séries com script, vídeos educacionais, música e programação de celebridades. Robert Kinkel, diretor de negócios do YouTube, anunciou as mudanças hoje na uma permissão no Twitter.

No futuro, a empresa financiará apenas ativos originais no YouTube Kids Fund e no Black Voices Fund, um programa Criado em 2020 que alocou US$ 100 milhões para “amplificar” os criadores de conteúdo negro na plataforma.

“Com o rápido crescimento, surgem novas oportunidades, e agora nossos investimentos podem ter um impacto ainda maior em mais inovadores quando aplicados em outras iniciativas, como o Creator Pants Fund, o Black Voices Fund e o Live Shopping Program, para citar alguns”, diz o comunicado. .

Ao longo de seis anos, o YouTube fez alguns títulos que soaram como sucessos

O YouTube Originals mudou suas abordagens ao longo dos anos. Criada em 2016 liderada por Susan Daniels, começou com roteiros e filmes focados em criadores, como série de comédia de suspense PewDiePie susto. Em 2017, Youtube disse A primeira temporada exclusiva para assinantes dos originais obteve 250 milhões de visualizações. A empresa começou giratório Para os anúncios que você suporta Conteúdo que mostra celebridades Como Katy Perry e Kevin Hart, é gratuito para os usuários acessarem sem uma assinatura.

Mas ao longo de seis anos, o YouTube fez alguns títulos que pareciam sucessos. Em última análise, não ficou claro o que a programação original tinha estrategicamente entregue para um serviço que já é um dos destinos de vídeo mais populares do mundo.

O comunicado de hoje também anunciou que Daniels deixará a empresa em março, o que também contribuiu para a decisão de reduzir o tamanho da divisão.

Novos shows originais foram anunciados até o ano passado, incluindo série apresentando Will Smith e Alicia Keys. O YouTube diz que honrará os compromissos existentes com os programas em andamento e entrará em contato com os criadores nos próximos dias.