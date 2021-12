Xbox Game Pass dezembro de 2021 revelado: Halo Infinite, Between Us, Final Fantasy XIII-2 e mais

O Xbox Game Pass adicionará 12 jogos à sua lista em dezembro. A Microsoft anunciou que muitos desses 12 jogos estarão disponíveis no serviço de jogos em nuvem disponível para dispositivos Android e no PC. Além disso, os assinantes receberão DLC e atualizações para três jogos, enquanto quatro outros jogos receberão vantagens com uma assinatura Xbox Game Pass Ultimate. Em 15 de dezembro, sete jogos deixarão a lista do Xbox Game Pass de jogos gratuitos.

A partir de hoje, Xbox Game Pass será adicionado 12 novos jogos, vantagens, junto com DLC e atualizações para sua coleção. Muitos dos títulos apresentados neste mês incluem alguns quando chega o primeiro dia. Conforme mencionado anteriormente, muitos jogos estarão disponíveis para jogar usando o serviço Xbox Cloud Gaming. Como parte da iniciativa ID @ Xbox, o Game Pass receberá nove novos jogos independentes.

Conforme mencionado anteriormente, alguns jogos estarão disponíveis para jogar em janelas PC, enquanto todos os 12 jogos adicionados à lista estarão disponíveis para jogar no Xbox S/ X E Xbox One teclado. Os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate terão 4 privilégios de jogo – aura infinita (8 de dezembro), junto com Dauntless, Apex Legendse World of Warships: Legends (2 de dezembro). Além disso, os assinantes receberão DLC e atualizações para era dos impérios A terceira: a edição definitiva, Artesanato do MaineE o mar de ladrões.

Xbox Game Pass dezembro de 2021

Aqui está a lista completa de jogos que estarão disponíveis para os assinantes do Xbox Game Pass a partir de hoje. Na Índia, o Xbox Game Pass custa Rs. 489 por mês no PC e no console, enquanto o Xbox Game Pass Ultimate (que também inclui Jogue EA, Xbox Live Gold também conhecido como Xbox Network e streaming de jogos em mercados selecionados) tem um preço de Rs. 699 por mês.

2 de dezembro

ANVIL – Console e PC (acesso ao dia 1)

Archvale – nuvem, console e PC (acesso ao dia 1)

Fantasia final XIII-2 – Console e PC

Simulador de corte de grama – nuvem, console e PC

Bandidos de borracha – nuvem, console e PC (chegada do dia 1)

Stardew Valley – nuvem, console e PC

Warhammer 40.000: Battle Locator – Nuvem, Console, PC

7 de dezembro

Space Warlord Organ Trading Simulator – nuvem, console e PC (acesso ao dia 1)

8 de dezembro

Halo Infinite – Nuvem, Console e PC (Acesso ao Dia 1)

9 de dezembro

One Piece Pirate Warriors 4 – Nuvem, Console, PC

14 de dezembro

Alienígenas: Fireteam Elite – Nuvem, Console, PC

Entre nós – Unidade de controle

Como sempre, há um monte de jogos que sairão da lista do Xbox Game Pass. No dia 15 de dezembro, cerca de sete jogos serão exibidos no Game Pass. No entanto, os jogadores podem aproveitar um desconto de 20% nesses jogos se desejarem comprá-los antes de serem removidos. e isso é: