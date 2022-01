Xbox Boss ‘confia’ na Nintendo para não fazer nada para prejudicar a indústria de jogos

A menos que você estivesse vivendo debaixo de uma rocha na semana passada, você perceberá que a maior novidade em jogos agora envolve a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, a editora de franquias como Call of Duty, Warcraft e Skylanders E Crash Bandicoot.

a Aquisição de US$ 68,7 bilhões Previsivelmente, as pessoas começaram a adivinhar quem é o próximo neste jogo de unificação da indústria, e em uma entrevista com Washington PostO chefe do Xbox, Phil Spencer, disse ter “confiança” em seus rivais tradicionais Sony e Nintendo, mas alertou contra influências externas que invadem o setor de jogos.

Ao falar sobre Sony e Nintendo, Spencer disse:

Eles têm uma longa história em videogames. A Nintendo não fará nada para prejudicar os jogos a longo prazo, porque esse é o negócio em que estão trabalhando. Sony é o mesmo e eu confio neles. … a válvula é a mesma. Quando olhamos para os outros concorrentes de tecnologia da Microsoft: o Google tem o Search e o Chrome, a Amazon tem o Shopping, o Facebook tem o social, todos esses negócios de consumo em larga escala. …a discussão que tivemos internamente, onde essas coisas são importantes para outras empresas de tecnologia em relação ao número de consumidores que alcançam, os jogos podem ser isso para nós.

Spencer tem dar afirmações Que a Microsoft pretende ter relacionamentos positivos com seus concorrentes, mas com Google, Meta, Apple, Netflix e Amazon tentando fazer incursões na indústria de jogos, é fácil ver a recente compra da Microsoft como uma forma de reforçar sua posição como uma luz líder no setor de jogos. Também resta saber, é claro, se a aquisição da Microsoft será de fato um passo positivo para a indústria de jogos.

Spencer acrescenta que a abordagem da Microsoft está se afastando da ideia de ter uma única plataforma e adotando uma estratégia de dispositivo neutro: