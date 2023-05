World RX Warriors são os primeiros a entrar em ação em Portugal

Enquanto a segunda temporada do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA chega a Montalegre neste fim de semana (3 a 4 de junho), o World RX Motorsport de Portugal se prepara para receber alguns pilotos destemidos e carros temíveis para a festa. Entretenimento na ponta do assento.

Montalegre acolheu o primeiro evento do Mundial de RX em 2014, e o famoso circuito português – aninhado na pitoresca serra de Vila Real, no norte do país – vai de igual modo levantar a cortina da décima campanha do campeonato com inúmeras portas. Os duelos de maçanetas são esperados em uma série que combina os melhores aspectos das corridas de circuito e rali em um formato frente a frente.

A primeira das dez rodadas no calendário entre agora e meados de novembro tem muitas histórias intrigantes. Johan Christophersen (Volkswagen Dealerteam BAUHAUS), que conquistou uma extraordinária quinta coroa no Campeonato Mundial no ano passado, buscará um sexto título em 2023 em seu Volkswagen RX1e. Todos os competidores mais capazes decidiram detê-lo em suas trilhas.

O principal deles é Timmy Hansen (Hansen World RX Team), que terminou como vice-campeão atrás de Kristofferson nas últimas duas temporadas – perdendo em um agonizante tiebreak no último dia em 2021. Os dois suecos defrontaram-se em Montalegre no passado mês de setembro. E se envolveu em inúmeras batalhas corpo a corpo no nível mais alto do jogo – muitas outras certamente são prováveis ​​nos próximos meses.





Hansen e seu companheiro de equipe – também vencedor de vários eventos e irmão mais novo Kevin Hansen – irão para a pista em um par de Peugeot 208 RX1es, cuja pintura passou por uma reformulação “de volta para o futuro” fora da temporada. Detalhes em vermelho para celebrar as vitórias anteriores da equipe.

Niklas Kronholm ganhou uma reputação de ‘quase homem’ nas últimas campanhas, terminando em terceiro no ranking em 2021 e 2022, e foi negado o direito de disputar o título em 2019 por uma batalha contra a apendicite. O concessionário de equipamento de construção Team Star venceu em Portugal no ano passado e no anterior, pelo que espera completar o “hat-trick” este fim-de-semana.

Clara Anderson, companheira de equipe de Finn no CEDT, fez história há oito meses em Montalegre, quando se tornou a primeira mulher a chegar ao pódio na história do rallycross internacional de primeira linha. Tendo encerrado sua temporada de estreia com seu melhor desempenho até o momento em Nürburgring, na Alemanha, em novembro passado, o sueco de 23 anos pretende aproveitar seu impressionante progresso em sua segunda temporada.





Outro estreante que busca se firmar entre os grandes do esporte em 2022 é Gustav Bergström, que somou três pódios consecutivos para a concessionária Volkswagen BAUHAUS e agora aponta para a próxima etapa. Enquanto isso, Ole Christian Weiby, da irmã VW, está determinado a quebrar seu pato no World RX, após uma recuperação magistral que o levou aos três primeiros resultados nas semifinais.

Quatro vezes campeão mundial de esqui estilo livre, Guerlain Chicherit embarcou em um projeto de paixão pessoal no ano passado para reviver um ícone automotivo – o lendário Lancia Delta Integrale. O elétrico Lancia Delta Evo-E RX fez sua estreia no World RX no final da temporada em Nürburgring e provou ser competitivo logo de cara.

O francês colocará dois Lancias sob a bandeira da Special One Racing em 2023, com um segundo carro para o compatriota Sébastien Loeb, que está retornando após quatro temporadas longe do grid. Durante sua passagem anterior na série, o nove vezes campeão mundial de rally da FIA alcançou mais 15 vitórias e 15 aparições no pódio em 36 partidas – a terceira melhor taxa de pódio na história do World RX. O recordista do WRC pode lutar contra Kristofferson pela segunda vez?





ALL-INKL.COM Completando o pelotão no SEAT Ibiza RX1e da Münnich Motorsport está o bicampeão do DTM, Timo Scheider – outro retornador do campeonato e piloto com experiência elétrica recente do Extreme E. O alemão – veterano de 42 World RX começa até o momento – é um duro competidor na pista. Popular, com certeza vai lutar duro.

O fim de semana começa com o treino oficial no sábado (3 de junho) às 10:00 hora local (11:00 CET). Toda a ação será transmitida ao vivo no RX+. Assinaturas mensais e anuais podem ser adquiridas AquiQuando os ingressos para o fim de semana da corrida estiverem disponíveis para compra no portão.

Listas de entrada de eventos e uma programação completa podem ser encontradas aqui Aqui.