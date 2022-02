Wine Review: Portugal produz mais do que apenas vinhos doces

Portugal produz vinho há séculos, mas a maioria dos vinhos não é muito conhecida fora da Península Ibérica. O vinho do Porto é a exceção – a bebida famosa do país após a sobremesa.

Espero que a popularidade dos vinhos do Porto lance uma sombra de vinho doce sobre os vinhos secos daquele país. Outro problema é que, na maioria das vezes, as uvas usadas para fazer vinho são desconhecidas para quem está fora de Portugal. Espero corrigir essa situação injusta aqui e agora.

Os distritos vitivinícolas de Portugal são muito antigos. Eles são tão primitivos que até mesmo arar o campo ou cavar no jardim muitas vezes revela ossos de dinossauros.

Eu me pergunto se havia alguma vinificação séria acontecendo naquela época, mas foi um pensamento interessante. Mesmo assim, as uvas cresceram selvagens lá, e acredito que de alguma forma, de alguma forma, um pouco de suco de uva foi fermentado em uma folha e provado por um caçador sedento. Deixo o resto para sua imaginação; No entanto, o pensamento de um Neanderthal embriagado me intriga.

Vinho Tinto Seco Stones & Bones 2019 ($ 18)

Este vinho tinto é feito não de uma, nem de duas, mas de quatro uvas diferentes, duas das quais são puramente portuguesas. Composição 35% touriga nacional, 25% tinta roriz, 25% syrah e 15% alicante bouschet. O vinho resultante é mais escuro do que qualquer outro vinho que já conheci e remonta aos tempos antigos do nome, Stones & Bones. O aroma de frutas de verão, ameixas escuras e carvalho flutua do copo enquanto o vinho é servido. Estes seguem o sabor e, em seguida, obtêm resultados longos e emaranhados. Este vinho é um ótimo complemento para os cortes pesados ​​de carne e é um bom amigo para tudo, desde churrasco. Esta é uma forma acessível de experimentar a beleza e qualidade dos vinhos tintos portugueses.

Aluado 2020 Alicante Bouschet ($ 14)

Alicante Bouschet é um vinho tinto feito a partir de uma uva de nome francês cultivada em Portugal. Se isso não for suficiente para despertar o interesse, nada mais é do que seu preço acessível. Um vinho escuro, embora este vinho não seja feito com as uvas clássicas usuais, pode ser chamado de vinho tinto tradicional. Framboesas, cranberries e ameixas pretas são servidas em quantidades perfumadas e quase obscenas. É apoiado por uma referência à cerejeira e, claro, ao carvalho. É um vinho tinto acessível que oferece maior qualidade e sabor do que muitos vinhos mais caros.

Casa de Vila Verde 2020 Vinho Verde ($ 16)

Tenho a certeza que despertei o seu interesse pelo vinho tinto de Portugal, porque o que traz atrás é um vinho branco, cujo nome reflecte um sentido de humor português. Vinho Verde traduz-se como vinho verde. Para deixar isso claro, a cor não é verde, mas dourada, e o nome não menciona que é feito de uvas verdes. A primeira prova deste vinho perdoará a rotulagem, proporcionando à bebida uma cor mais viva e melhor sabor e aroma. Abacaxi e toranja são equilibrados por um aroma muito pronunciado e elemento mineral português. O ananás continua a provar e depois torna-se muito frutado. Este vinho não tem os sabores e aromas do vinho branco antigo, mas corta para os novos sabores que raramente são encontrados nos vinhos brancos. Se está cansado ou aborrecido com vinhos de cópia, a Casa De Vila Verde 2020 Vinho Verde pode levá-lo a um novo caminho.

