William Shatner bate um recorde espacial com Blue Origin Spaceflight

William Shatner, o veterano de 90 anos, embarcou em inúmeras viagens espaciais de fantasia como Capitão Kirk em Star Trek, tornando-se a pessoa mais velha a chegar à fronteira final em uma festa de relações públicas para Jeff Bezos e sua empresa de foguetes, Blue Origin.

ao longo de cerca de 10 minutos, Shatner e seus três companheiros Decole em um foguete movido a hidrogênio, suba até a borda do espaço a mais de 62 milhas e desfrute da ausência de peso por três a quatro minutos, junto com vistas deslumbrantes da Terra, antes de descer novamente para um pouso suave assistido por pára-quedas.

“Foi muito emocionante para mim”, disse Shatner após o pouso. “Esta experiência é incrível.”

Ele disse que estava confuso e que Bezos havia lhe proporcionado a experiência mais profunda que ele poderia imaginar. “Estou muito emocionado com o que acabou de acontecer … É extraordinário”, disse ele a Bezos.

William Shatner conversou com Jeff Bezos depois que ele decolou para o espaço na quarta-feira, chegando à fronteira final a bordo de um navio construído pela subsidiária de Bezos, Blue Origin. origem azul



O vôo foi o segundo lançamento da cápsula New Shepard pela tripulação desde Bezos, seu irmão Mark, o pioneiro da aviação de 82 anos. Wally Funk E o adolescente holandês Oliver Daemon decolou em 20 de julho na empresa Primeiro tal vôo.

Shatner quebrou o recorde de idade de Funk em oito anos e o de John Glenn em 13 anos.

“Quero ver o espaço, quero ver a Terra, quero ver o que devemos fazer para salvar a Terra”, disse Shatner a Gail King no programa “CBS Mornings” antes do lançamento. “Quero ter uma perspectiva que nunca me foi mostrada antes. É isso que estou interessado em ver.”

Boshuizen e de Vries pagaram quantias não reveladas por seus assentos na espaçonave New Shepard, mas Shatner Ele foi um convidado da Blue Origin. Powers, um ex-controlador de voo da NASA que agora é o vice-presidente de operações de voo da Blue Origin, voou como representante da empresa.

Enquanto o foguete e a cápsula New Shepard só são capazes de fazer voos suborbitais para cima e para baixo, Shatner e seus colegas suportaram a mesma aceleração de decolagem sentida pelos astronautas do ônibus espacial – cerca de três vezes a força da gravidade normal – e ainda maior do que isso “G carrega” durante seu retorno à baixa atmosfera.

No entanto, Shatner e seus companheiros eram considerados passageiros, não astronautas, a bordo do robótico New Shepard. Mesmo assim, astronautas profissionais os acolheram na fraternidade dos viajantes espaciais.

Principalmente Shatner.

“Estou impressionado. Quer dizer, ele tem 90 e mostra que alguém da idade dele pode voar para o espaço”, disse Mathias Maurer, astronauta da ESA que fará o lançamento na Estação Espacial Internacional no final do mês, à CBS. Notícia.

“Mesmo que seja, digamos, apenas um voo suborbital, estou muito impressionado e desejo a ele tudo de bom. Espero que seja a experiência de uma vida inteira. E sim, espero que muitas pessoas sigam em seus passos, bem como espaço de experiência. ”

Kayla Barron, um submarino da Marinha voando para a estação com Maurer e dois outros a bordo da cápsula SpaceX Crew Dragon, acrescentou: “É muito legal! Como quem não gostaria de ver William Shatner voar para o espaço? Quem não gostaria.”

“Para nós, ver essas novas empresas com missões diferentes, equipamentos diferentes, arquiteturas diferentes de como eles pensam em trazer mais humanos para o voo espacial humano é apenas uma vitória para todos nós”, disse ela. “Então, estamos muito animados para ver esse voo com certeza.”

O novo voo Shepard 18 da Blue Origin começou às 10:49 AM EDT quando o impulsionador de 53 pés BE-3 da empresa deu um rugido, acelerou até 110.000 libras de empuxo e decolou. O primeiro lançamento no local de lançamento da empresa está no oeste do Texas, próximo Van Horn.

Um novo míssil Shepard foi lançado em 13 de outubro de 2021 de West Texas, 25 milhas (40 km) ao norte de Van Horn. Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images



Em uma subida em linha reta, o propulsor acelerou rapidamente à medida que consumia propelente e perdia peso, atingindo uma velocidade de cerca de 2.200 mph e uma altitude de cerca de 170.000 pés antes de o motor ser desligado.

Em seguida, a cápsula New Shepherd se separou do impulsionador a cerca de 45 milhas e ambas continuaram a subir em trilhas balísticas, mas diminuíram rapidamente.

A ausência de peso começou logo após a separação. Todos os quatro passageiros estavam livres para destravar e flutuar quando a cápsula atingiu o topo de sua trajetória e capotou para sua longa queda ao solo.

A cápsula New Shepard está equipada com algumas das maiores janelas de uma espaçonave atualmente em vôo, dando a Shatner, de Vries, Boshuizen e Powers vistas da Terra abaixo.

Depois de mergulhar de volta na densa atmosfera inferior, os passageiros foram brevemente expostos a mais de cinco vezes a força da gravidade normal antes que três grandes paraquedas fossem disparados e inflados, reduzindo a velocidade da nave para cerca de 15 milhas por hora.

A cápsula espacial New Shepard da Blue Origin pousou em seu local de pouso após um vôo suborbital com uma tripulação de quatro pessoas, incluindo o ator de “Star Trek” William Shatner a bordo. Blue Origin / CBS News



No instante antes do pouso, impulsos de ar comprimido foram programados para disparar, reduzindo a velocidade do navio para cerca de 2 mph para o pouso.

Poucos minutos antes, o impulsionador New Shepard voou sozinho para um ponto de pouso preciso a alguns quilômetros de distância, religou seu motor BE-3, implantou quatro pernas de pouso e pousou em uma pista de pouso de concreto. Supondo que não haja problemas, o míssil será reformado e preparado para outro vôo.

A missão foi o sexto voo espacial não-governamental comercial não orbital em uma competição de alto risco entre a Bezos Blue Origin e a Virgin Galactic, de propriedade do bilionário britânico Richard Branson.

A Virgin lançou recentemente quatro voos de teste de seu avião espacial alado, VSS Unity Envie BransonDois pilotos e três co-pilotos em 11 de julho. Pelo menos mais um vôo está programado este ano, com três pesquisadores representando a Força Aérea Italiana a bordo, antes que os voos comerciais de passageiros comecem no próximo ano.

A Blue Origin continuou a jornada de Bezos ao lançar um lote de experimentos da NASA em uma missão não tripulada em 26 de agosto. O voo de quarta-feira foi o 18º da geral e o segundo com passageiros a bordo.

“Acho incrível que 2021 será o ano em que a raça humana finalmente começará a se mover para o espaço em grande escala”, disse Buchweizen à CBS Mornings antes do lançamento.

“Acho que olharemos para essa história daqui a 50 anos e diremos, uau, este foi um momento realmente especial na história, assim como os irmãos Wright, quando as pessoas começaram a voar em aviões de passageiros. É realmente emocionante fazer parte da história . ”