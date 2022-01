Whoopi Goldberg retorna ao The View após batalha contra o coronavírus

Whoopi Goldberg voltou ao The View na segunda-feira após uma batalha com o COVID-19 durante o feriado do programa.

Goldberg, 66, apareceu no programa com as co-estrelas Anna Navarro, 50, e Sunny Houston, 53, ambas se recuperando de casos do vírus, bem como Sarah Haines, 44, que foi isolada após contato próximo. com alguém que testou positivo.

Se você se encontrar com COVID ou tiver que se isolar porque esteve perto de alguém com isso, passe algum tempo descobrindo: “Como não vou ficar irritado ou ruim ou ruim para as pessoas”, disse Goldberg.

Ela continuou: “Você tem que assistir TV, redesenhar as coisas, porque parece que está em todo lugar … sinto que abri a janela e peguei COVID, porque estava soprando nas ondas ao vento”.

Goldberg enfatizou como o vírus causou uma situação difícil à medida que continua a evoluir, com as taxas de infecção aumentando recentemente devido à variante omicron.

“A mudança continuará, porque, você sabe, o CDC está aprendendo e tentando nos manter informados sobre o que eles estão aprendendo, e isso é flexível”, disse ela. Não sei o que mais podem fazer para que as pessoas entendam o que é isso agora, estamos no meio de uma pandemia, não sabemos onde está, está em todo lugar.

‘É como um peido em uma tempestade de poeira, vira e aí, você não sabe… Está te mostrando, você tem que estar vigilante, você tem que se proteger, proteger sua família e proteger as pessoas ao seu redor.

Ana Navarro disse que estava se sentindo “bem” depois de testar positivo e estava em isolamento lendo e assistindo TV enquanto se recuperava. Ela observou como ela e Hostin contraíram anteriormente o COVID-19 e experimentaram sintomas leves devido à vacinação.

Hostin disse que estava “se sentindo melhor” depois de contrair o vírus durante as férias e se manteve ocupada assistindo TV e aprendendo uma dança africana com o TikTok.

‘Então foi assim que me mantive ocupada por 10 dias’, disse ela, ‘mas não me isolei por apenas cinco dias, como as diretrizes atuais do CDC’. “Eu queria ter certeza de que estava testando negativo antes de sair do… isolamento, então acho que as coisas estão sendo aconselhadas um pouco diferente agora, mas meio que me mantive ocupado”.

Sarah Haines disse que não contraiu o vírus, mas estava em contato próximo porque estava perto daqueles que deram positivo e passou o tempo redecorando.

Goldberg aconselhou os telespectadores: “Você tem que estar vigilante, você tem que se proteger, proteger sua família e proteger as pessoas ao seu redor”.

Goldberg apareceu remotamente no programa na semana passada, quando deu aos espectadores detalhes sobre sua batalha de saúde depois de testar positivo para COVID-19 em meio ao aumento contínuo devido à variante omicron.

“Saí há duas semanas, pouco antes do intervalo, porque alguém com quem eu estava estava com coronavírus, então saí”, disse Goldberg na quarta-feira. Sinto como se tivesse ido há muito tempo. E eu estava todo animado, você sabe, eles têm que nos testar, então eles enviaram pessoas para me testar, e eles me testaram.

Ela disse que foi informada de que testou positivo – o que a chocou quando foi vacinada e reforçada – e ficou em casa.

“Aqui está a coisa sobre o omicron, você não sabe onde está”, disse ela. “Você não sabe onde está, quem pegou, quem está passando por isso.”

Goldberg disse que ficou perplexa depois de aparentemente tomar todas as precauções para evitar contrair o vírus contagioso.

“É uma daquelas coisas que você acha que eu fiz tudo o que deveria fazer”, disse ela. “Sim, isso não para o ômicron, e esse é o problema com a variante, porque fica mais forte e faz coisas diferentes para você, então, você sabe, a menos que todos sejam vacinados, é isso que teremos que fazer com então, você sabe, por um tempo.