Whole Foods adiciona uma taxa de entrega de US $ 10

A partir de 25 de outubro, All Whole Foods Conectando A solicitação foi enviada por meio de Amazon Prime Isso incluirá uma taxa de entrega de US $ 9,95. Os membros do Amazon Prime foram notificados da mudança por e-mail na sexta-feira.

sem levantar As novas taxas são projetadas para ajudar a cobrir os custos operacionais associados à entrega, como equipamentos e tecnologiasem levantar legumes Um porta-voz da Whole Foods disse, observando que Whole Foods entregou três vezes mais pedidos em 2020 do que em 2019. Whole Foods experimentou as novas taxas em seis mercados durante o verão – Portland, Maine; Providence, Rhode Island; Manchester, New Hampshire; e grande Detroit, Boston e Chicago – antes de fazer a mudança nacionalmente. Há um custo adicional para pedidos com entrega em 1 hora.

Amazonas Adquiridos Whole Foods Em 2017. No ano seguinte, foi introduzido Entrega gratuita em 2 horas do dono da mercearia. Algumas vantagens, como entrega gratuita de mercearia em uma hora, ainda estarão disponíveis para os membros Prime. A taxa também não se aplica a clientes que solicitam entrega por meio do Amazon Fresh.

Essa notícia chega no momento em que os consumidores americanos estão pagando mais pela comida. Os preços dos alimentos subiram 3% em relação ao ano passado, de acordo com os dados mais recentes medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, o principal indicador de inflação do país. Os preços dos restaurantes subiram 4,7% no mesmo período.