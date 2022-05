White Sox Place Andrew Vaughn em 10 dias Illinois

hoje: Vaughn foi oficialmente despachado para IL por 10 dias hoje, retrospectivamente em 2 de maio. Chamado de White Sox Danny Mendic para ocupar o lugar de Vaughn na lista ativa.

4 de maioO White Sox é indiscutivelmente o time mais afetado por lesões no primeiro mês da temporada de 2022, com muitos jogadores perdendo suas posições e artilheiros por algum tempo, estejam ou não na lista de lesões. Essas várias doenças os arrastaram para o início da temporada 11-13. Parece que eles levaram outro golpe, de acordo com Daryl Van Schoen do Chicago Sun-TimesCom André Fon Ele provavelmente irá para a lista de lesionados antes do time abrir uma série contra o Boston na sexta-feira.

Vaughn acertou uma bola na mão em um jogo na semana passada e, apesar dos raios-X negativos, ele não jogou desde então. “É uma espécie de progressão, mas ainda é doloroso quando eu balanço, é muito ruim”, disse Vaughn. “Isso meio que me impediu de balançar por causa da dor. Eu sinto isso o tempo todo.” Lesões de jogadores de defesa Eloy JiménezE AJ Bullock E Luís Roberto Ele abriu um pouco o tempo de jogo habitual de Vaughn e respondeu ao chamado acertando .283/.367/.566 este ano, o que é bom o suficiente para um 177 wRC+. Infelizmente, tudo isso terá que ser suspenso até que ele possa se recuperar.

Há pelo menos algumas boas notícias sobre Pale Hose, no entanto, como Van Schouwen mencionou Yuan Moncada Ele provavelmente se juntará à equipe na próxima semana. O terceiro jogador titular que não fez sua primeira aparição na temporada devido à fadiga inclinada. Com Moncada fora, a maior parte do tempo de jogo no hot corner foi Jake BurgerIsso atinge .250/.270/.383. Essa sequência está até o nível 91, ou 9% abaixo da média da liga. A contagem de vitórias do Moncada+ foi de 114 e foi de 122 no ano passado, o que significa que ele deve aumentar a equipe enquanto puder voltar e produzir em seu nível habitual.

Os touros também devem receber um impulso em breve, b Joe Kelly Ele provavelmente fará sua estréia no White Sox na próxima semana. Enquanto estava com os Dodgers no ano passado, Right foi afastado com uma lesão no bíceps. Os Sox o tiraram da temporada sabendo que ele ainda está se recuperando desse problema e provavelmente não estará pronto para o início da temporada. Desde que mudou do spin para o boliche, Kelly emergiu como um jogador de bola de fogo útil. De 2017 a 2021, ele fez 229 corridas com uma taxa de ERA de 3,62, taxa de acerto de 24,8% e taxa de caminhada de 10,6%.

Quanto à rotação, Johnny Quito Parece pronto se encaixa no White Sox também. Assinado para um contrato de liga menor no início de abril, ele está gradualmente aumentando sua força no braço com o Charlotte Knights Triple-A. Depois de uma boa temporada com os Giants no ano passado, na qual ele jogou 114 2/3 entradas de 4,08 bolas ERA, ele assinou com o White Sox em um acordo que lhe pagará US $ 4,2 milhões assim que for selecionado para o clube da grande liga. Com Lance Lin Na prateleira por um tempo, uma vaga foi aberta na rotação Vicente Velasquez, que tem um ERA de 4,58 em quatro partidas, com taxas de greve e caminhada aproximadamente em linha com os números de sua carreira. Mas o elo mais fraco na rotação até agora foi Dallas Keuchel, que tem 8,40 ERA no momento, juntamente com uma taxa de acerto de 9,8% e taxa de caminhada de 13,4%. Esta é uma pequena amostra de apenas quatro partidas, mas continua a tendência que começou no ano passado, quando a esquerda lançou um ERA de 5,28 e uma taxa de greve de 13,2%. Ele está em seu último ano garantido de seus três anos, embora haja uma opção de vencimento clube / clube de US $ 20 milhões para 2023. Se Keuchel atingir 160 corridas este ano, isso é garantido.