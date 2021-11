Warriors passou a bola LaMelo no draft, mas não se arrependeu

Desde o início da temporada passada, a abstenção dos fãs e da mídia tem sido consistente: Golden State Warriors Ele surpreendeu ao passar a bola LaMelo para James Wiseman como a segunda escolha do Draft de 2020.

Antes do jogo do Warriors hoje à noite contra o Lamelo Ball e o Hornets, eu avaliei uma questão-chave: O Golden State errou quando James Wiseman assumiu a bola? https://t.co/cV2GCO6NXI – Conor Letourneau (@Con_Chron) 20 de fevereiro de 2021

com a bola Charlotte Hornets Chegando ao Chase Center, o debate foi reacendido mais uma vez. Parece claro agora. Wiseman se machucou e jogou apenas 39 partidas, a maioria no ano passado. LaMelo ganhou o prêmio de Estreante do Ano. Ainda sem jogar este ano, Lamelo levou o Hornets a uma partida rápida de 4-1 (agora 5-4). Enquanto LaMelo liderava a liga em duplas triplas, Wiseman fala sobre como melhorar seu jogo na G League.

Mas ainda é muito cedo. A bola é um grande talento que promete muito, mas ela ainda está um pouco abaixo da média no geral. Suas maiores fraquezas são as maiores fraquezas ofensivas dos Warriors. Eles são transformações. E na noite passada, Gary Payton colocou a pinça em segundo lugar com um esforço de 14 pontos e quatro voltas.

No entanto, o principal motivo pelo qual os Warriors não se arrependeram de ter passado a bola foi que seu raciocínio era correto e as palavras eram imprecisas. Os designers costumam adotar o mantra do “melhor jogador disponível”, mas muitas vezes isso leva a situações como Sixers Assumindo posições entre os seis primeiros em três draft consecutivos, ou Matt Millen usando três primeiras rodadas consecutivas em wide receivers. É fácil dizer que você pode simplesmente operar a partir de posições em excesso, mas é mais fácil falar do que fazer nos esportes profissionais. (O mesmo vale para negociar para cima ou para baixo no draft, mas isso é uma conversa separada.) Em um determinado ponto, você deve reconhecer os jogadores em sua lista, especialmente para uma equipe com aspirações de competir.

Um dos exemplos mais famosos de remorso do draft veio em 1984, quando os Blazers ficaram em segundo lugar e escolheram Sam Bowie em vez de Michael Jordan. Obviamente haverá arrependimentos organizacionais quando o maior jogador de todos os tempos passar (desculpas a LeBron James e Anthony Randolph), mas Portland convocou o Hall of Fame para a mesma posição, Clyde Drexler, um ano atrás. Guerreiros Kan dois Hall of Fame antes de LaMelo na quadra de defesa. Mesmo com a lesão de Klay Thompson no dia do recrutamento, não é surpresa que a equipe tenha pensado que a posição central era uma necessidade mais óbvia.

Além disso, eles têm o candidato mais avançado, Jordan Paul, que atirou na defesa de Charlotte por 31 pontos e apenas uma virada na noite passada. É duvidoso que Poole teria aparecido da mesma forma se Ball estivesse na lista no ano passado. A bola é definitivamente melhor do que Paul, mas essa é outra razão pela qual errar a bola não é quem – qual Mau.

O fato é que o artesanato é um jogo de dados em muitos aspectos. As luzes lamello foram impressionantes? Absolutamente. Ele também atingiu 28% do intervalo de três pontos? Sim com certeza. Eu mesma criaria a bola? Sim com certeza. Eu entendo o pensamento dos guerreiros? Sim com certeza. Vou continuar me perguntando? Não, essa foi a última.

Ele foi o melhor jogador do segundo turno. o Toronto Raptors Ele ganhou o título em 2019 sem escolher uma única loteria na lista de playoffs. O draft é importante, mas o desenvolvimento do jogador é mais importante. Os fãs do Warriors consideram a escolha de Antown Jamison em vez de Vince Carter em 1998, mas Carter teria se tornado uma estrela nos times disfuncionais da era Chris Cohan? Certamente nenhuma garantia.

Quando os Warriors estiveram no seu melhor no ano passado, Steve Curry tinha a bola nas mãos. A bola provavelmente caberá em Curry, mas não sabemos ao certo. Existem também fatores além do talento e do potencial que determinam onde os jogadores são recrutados: Tyrese Halliburton saiu dos Kings no ano passado porque queria apenas jogar com os Kings ou os Warriors. Todd Fuller foi para o Warriors dois pontos à frente de Kobe Bryant, mas o Mamba nunca veio para Auckland. Os Guerreiros podem ter ficado horrorizados com o pai de Lamelo e podem ter sido influenciados por Wiseman falar em mandarim – claramente uma grande prioridade em sua formulação final.

Bob Myers gostou do fato de Kominga falar quatro línguas. Então, entre Kuminga, Wiseman e Mannion, três das últimas escolhas do Warriors falam um total de oito idiomas. – Wes Goldberg (@wcgoldberg) 30 de julho de 2021

Mas a principal razão pela qual os guerreiros não se arrependem, independentemente de Wiseman os reunir, é porque eles são vitoriosos. Por que os fãs de Portland não estão rangendo os dentes sobre Bowie e não sobre Jordan? Porque eles foram para as finais em 1990 e 1992 – um ano antes de Jordan chegar lá. Os Pistons capturaram Darko Milicic sobre Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwyane Wade – mas ganharam o título no ano seguinte! Você sabe quem se preocupa com más escolhas? organizações ruins.

Portanto, embora LaMelo Ball pareça ótimo até agora, é muito cedo para considerá-lo o melhor finalista do draft. Minnesota também morreu! O maior fator em uma possível repreensão de draft para a equipe nem mesmo é o sucesso e desenvolvimento de Wiseman. É o sucesso geral da equipe. Se essa equipe fosse longe nos playoffs, seria “LaMelo Who?” Pelo menos até ele ganhar seu primeiro melhor jogador.