Warren Buffett em seu discurso anual descreve a Apple como um dos “Quatro Gigantes” que impulsionam o valor do conglomerado

Warren Buffett Ele disse que agora é considerado um gigante da tecnologia uma maçã Como um dos quatro pilares da liderança Berkshire Hathawayque é uma coleção de empresas da velha economia que ele montou nas últimas cinco décadas.

Em sua carta anual aos acionistas divulgada no sábado, a lenda do investimento de 91 anos listou a Apple como “Nossos quatro gigantes” e chamou a empresa de a segunda empresa mais importante depois do grupo de seguradoras da Berkshire, graças ao seu CEO.

“Tim Cook, o ilustre CEO da Apple, considera muito bem os usuários de produtos da Apple como seu primeiro amor, mas todas as suas outras classes também se beneficiam do toque de gerenciamento de Tim.” mencione a mensagem.

O Oráculo de Omaha explicou que admira a estratégia de recompra de ações de Cook e como ela dá ao conglomerado gigante uma maior propriedade de cada dólar dos ganhos da fabricante do iPhone sem que o investidor tenha que levantar um dedo.

“A Apple – a gigante que ocupou o segundo lugar medido pelo seu valor de mercado no final do ano – é um tipo diferente de participação. Aqui, a nossa é de apenas 5,55%, acima dos 5,39% do ano anterior”, disse Buffett na carta. “Esse aumento parece uma batata pequena. Mas lembre-se de que cada 0,1% do lucro da Apple em 2021 foi de US$ 100 milhões. Não gastamos nenhum dinheiro da Berkshire para obter nosso backlog. As recompras da Apple fizeram o trabalho.”

A Berkshire começou a comprar ações da Apple em 2016 sob a influência dos vice-investidores de Buffett, Todd Combs e Ted Wechsler. Em meados de 2018, o conglomerado gigante acumulava 5% da fabricante do iPhone, uma participação que custou US$ 36 bilhões. Hoje, o investimento da Apple já vale mais de US$ 160 bilhões, o que representa 40% do portfólio de ações da Berkshire.