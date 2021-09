‘WandaVision’ concede à Marvel seu primeiro Emmy

Marvel Studios Ele se tornou um vencedor do Emmy apenas com sua primeira apresentação na TV, graças a “WandaVision. “

A série limitada Disney Plus com foco em Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) escolheu os dois primeiros Amy Na Creative Arts Gala de sábado: para desenhar produções narrativas (meia hora) e figurinos de fantasia / ficção científica.

“WandaVision” foi nomeado para 23 Emmys no geral este ano, o máximo de qualquer série limitada e o segundo de qualquer série no geral. Outras categorias de artes criativas nas quais o programa despertou interesse são Séries limitadas / Filmes para TV, Maquiagem e / ou Personagem de Período (Não Sintético), Penteado de Período e / ou Personagem, Design de Título, Música de Título, Música de Supervisão, Música Original e músicas com letras, Série limitada / Filme para TV / Composição musical limitada, Série limitada / Filme para TV, Edição de foto com uma única câmera, Série limitada / Filme para TV / Edição de áudio especial, Série limitada / Filme para TV / Mixagem de áudio especial e efeitos especiais de séries ou filmes .

Ainda não foi revelado no horário nobre como o show teria sucesso na categoria Série Limitada / Antologia, bem como corridas Acima da Linha, incluindo uma Atriz de Série Limitada / Filme de TV (Elizabeth Olsen foi nomeada para Lead, enquanto Kathryn Hahn foi nomeada em Apoio, Séries Limitadas) / Ator de Filmes de TV (Paul Bettany em primeiro plano), Séries Limitadas / Direção de Filmes de TV por Matt Shukman e escrevendo Séries / Filmes de TV Limitados, onde o programa tem três nomes.

“WandaVision” foi a primeira série da Marvel Studios, e estreou em janeiro deste ano, então parece apropriado que o show dê à empresa seu primeiro grande prêmio. No entanto, a Marvel TV já havia pontuado nos Emmys com “Jessica Jones” da Netflix, que levou para casa um troféu de grande músico em 2016.

No entanto, “WandaVision” não é o único sucesso da Marvel no Emmy deste ano. Sua segunda série Disney Plus, o drama O Falcão e o Soldado Invernal, recebeu cinco indicações este ano: ator convidado de drama, montagem de comédia ou drama (uma hora), efeitos visuais especiais de temporada ou filme, coordenação sem brilho e desempenho incrível. .

A forte exibição da Marvel no Emmy é especialmente notável, visto que a empresa levou uma década (e 18 propriedades) para entrar no Oscar de maneira importante. (“Pantera Negra” ganhou o Melhor Filme do ano 2019.)