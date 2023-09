Voos do Aeroporto Cornwall Newquay para Espanha e Portugal agora durante todo o ano

Voos durante todo o ano agora estão disponíveis de Newquay para destinos ensolarados pela primeira vez. O site do Cornwall Airport Newquay está anunciando voos diretos da Ryanair duas vezes por semana para Espanha e Portugal a partir deste inverno.

Os voos atuais para Alicante, Faro e Málaga estão disponíveis em dezembro, janeiro e fevereiro e no final do ano. Parte de uma lista de 19 destinos para os quais você pode voar a partir do Aeroporto de Newquay, voos anteriores significam que você pode chegar facilmente a destinos de férias ensolarados. Uma lista completa de destinos de voo pode ser encontrada aqui.

O site do Cornwall Airport Newquay diz: “Durante todo o ano com sol, você está a apenas um vôo de suas próximas férias. Por que desperdiçar seu precioso tempo de férias em viagens desnecessárias? Voe direto do aeroporto local para Alicante, Faro e Málaga. -ida e volta .”

E continua: “Com voos operando durante todo o ano a partir do Aeroporto Newquay da Cornualha, os seus sonhos mediterrânicos podem ser alcançados em qualquer época do ano. Quer se sinta atraído pelo encanto histórico de Alicante, pelo encanto costeiro de Faro ou pela tapeçaria cultural de Málaga, cada destino oferece uma experiência única.

“Então faça as malas e embarque em uma viagem às maravilhas ensolaradas do Mediterrâneo que o aguardam a apenas um curto voo de distância.” Para fazer uma reserva ou mais Consulte o site para obter detalhes, aqui.

O Aeroporto da Cornualha disse ter o prazer de anunciar que as rotas solares extremamente populares da Ryanair para Newquay, Alicante, Málaga e Faro estarão agora disponíveis para os passageiros durante todo o ano, um “marco significativo” para o aeroporto.

"Estamos muito satisfeitos que os voos da Ryanair para Alicante, Málaga e Faro estejam agora disponíveis durante todo o ano. Esta expansão é uma prova do nosso compromisso em oferecer aos nossos passageiros opções de viagem confortáveis ​​e acessíveis", disse Amy Smith.





“Compreendemos a importância de fornecer conectividade durante todo o ano a estes populares destinos ensolarados e estamos muito satisfeitos por receber mais viajantes para experimentar a beleza e a cultura do Sul da Europa a partir do conforto do seu aeroporto local”.

Os voos para Alicante são às segundas e sextas-feiras, Faro às sextas e domingos e Málaga às quintas e domingos. Esta programação permite férias de fim de semana e longas pausas ao sol.

A Ryanair adicionou voos extras para Alicante durante o Natal e o Ano Novo – portanto, haverá três voos por semana para Alicante durante esse período.