Voo de teste da Boeing Starliner adiado até 2022

A NASA oficialmente Lançamento pago A agência anunciou que seu Orbital Flight-Test 2 será testado no próximo ano, enquanto continua trabalhando em um problema de válvula de isolamento oxidativo a bordo da nave Starliner da Boeing.

A agência disse em um Postagem no blog Ele continua avaliando as janelas de lançamento em potencial para a missão: “A equipe está trabalhando atualmente em oportunidades no primeiro semestre de 2022, dependendo da prontidão dos instrumentos, do manifesto do foguete e da disponibilidade da estação espacial”, de acordo com a publicação.

Steve Stitch, diretor do Programa de Tripulação Comercial da NASA, acrescentou que esta é uma “questão complexa” que afeta partes difíceis de alcançar da espaçonave, que requer uma “abordagem sistemática e engenharia sólida para examiná-las com eficácia”.

O Starliner da Boeing é um dos dois veículos projetados para transportar passageiros de e para a Estação Espacial Internacional como parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA. SpaceX Crew Dragon é outro. A NASA exigiu que cada empresa lançasse um voo de teste sem a tampa, seguido por um voo de teste tripulado como parte do processo. Até agora, a Starliner fez um vôo sem tripulação, mas sofreu Problemas de software antes de chegar à Estação Espacial Internacional.

A Boeing esperava voar em um Starliner Sem passageiros durante o verão em uma segunda tentativa de voo não tripulado, mas horas antes da decolagem, a empresa encontrou problemas com alguns Válvulas de impulso de espaçonaves NASA cancelou o lançamento

no início desta semana, NASA anuncia que está reatribuindo astronautas que deveriam voar nos próximos voos da Starliner para o próximo voo da SpaceX. Nicole Mann e Josh Cassada voarão na quinta missão tripulada da SpaceX à Estação Espacial Internacional, atualmente agendada para o outono de 2022.